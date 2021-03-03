На аукционе IAAI продан первый Genesis GV80.

Первый крупный кроссовер корейской премиальной марки Genesis продан в США битым за 22,5 тысячи долларов.

Автомобиль, который внешне напоминает Bentley Bentayga, в Украину не поставляется. В США новым он стоит почти 65 тысяч долларов, а битым его цена снизились втрое.

Впрочем, чтобы отремонтировать это авто, придется вложить не меньшую сумму, ведь подержанных запчастей на него нет. Американские эксперты страховой компании оценили стоимость восстановления в 31 тысячу долларов.

Также интересно: Какие бывают и сколько стоят самые дешевые "джипы" в США

Интересно, что это авто перед аварией проехало всего 18 миль, то есть только что покинуло стены автосалона. В результате ДТП в Техасе у машины сработало большое количество подушек безопасности, отказало электричество, машина не может передвигаться своим ходом.