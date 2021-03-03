На аукціоні IAAI проданий перший Genesis GV80.

Перший великий кросовер корейської преміальної марки Genesis проданий у США битим за 22,5 тисячі доларів.

Автомобіль, який зовні нагадує Bentley Bentayga, в Україну не поставляється. У США новим він коштує майже 65 тисяч доларів, а битим його ціна знизились втричі.

Втім, щоб відремонтувати це авто, доведеться вкласти не меншу суму, адже вживаних запчастин на нього нема. Американські експерти страхової компанії оцінили вартість відновлення у 31 тисячу доларів.

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Цікаво, що це авто перед аварією проїхало всього 18 миль, тобто щойно покинуло стіни автосалону. Внаслідок ДТП в Техасі у машини спрацювала велика кількість подушок безпеки, відмовила електрика, машина не може пересуватись своїм ходом.