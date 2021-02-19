Автомобілі марки Jeep в Америці – недорогі й не дуже популярні в своїй країні. Тому українці часто купують ці кросовери, які їм обходяться "під ключ" за 10 – 12 тисяч доларів. Скільки вони коштують на аукціонах США?

Сьогодні ми розглянемо компактні кросовери Jeep – Patriot, Compass та Renagate. Їх можна купити на аукціонах США за 2,5 – 4,5 тисячі доларів. Більші – Wrangler, Cherokee і Grand Cherokee – коштують значно дорожче. Всі ціни на автоаукціонах надає ресурс bidhistory.org.

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Jeep Patriot

"Джип Патріот" – напевно, найдоступніший за ціною SUV в США на сьогодні. Створений на платформі Mitsubishi GS (Chrysler PM/MK), Patriot випускався в Америці з 2007 по 2017 рік в одному поколінні, а в 2010 році кросовер піддався рестайлінгу. Оновлення торкнулися як дизайну, так і технічної складової.

На ринку США дані авто були представлені в 4-х варіантах комплектацій: Latitude, Sport, High-Edition, Jeep Patriot. Вже в базовій версії в машині присутній круїз-контроль, аудіосистема на 4 динаміки з підтримкою AM/FM/CD, "вільні руки", датчик освітленості, передні сидіння з підігрівом.

“Джип Патріот” випускався на ринок в двох варіантах силових установок: на 2,0 і 2,4 л, що працюють спільно з 6-ступінчастою коробкою-автоматом або варіатором. Авто з 2,4-літровим мотором користувалися в автовласників США набагато вищим попитом, що наочно доводить статистика страхових аукціонів за 2020 рік. Найбільше у продажу представлено машин, що були випущені у 2014 – 2016 роках.

Ціни на Jeep Patriot 2015 – 2017 років випуску в 2020

У період з березня по квітень 2020 року можна було купити цей кросовер всього за 1500 – 1700 дол. Після такого просідання був і різкий підйом цін – аналогічні автомобілі в липні-вересні коштували 3000 – 3500 дол. Починаючи з жовтня ринок став трохи стабілізуватися, і вартість пішла вниз. Так, в грудні 2020 дану модель Jeep можна було купити за 2100 – 2300 дол. залежно від року випуску і комплектації. Приблизно така ж ціна була на нього і на початку 2021 року.

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Jeep Compass

"Джип Компас" – невеликий міський п'ятимісний кросовер, який випускається з кількома варіантами трансмісії: "механікою", гідротрансформатором та варіатором. Compass буває з переднім або повним приводом, в комплектаціях Sport, Latitude, Limited, Trailhawk. У базовому оснащенні у Jeep Compass – кондиціонер, електропривід дзеркал, вікон, система безключового доступу, круїз-контроль, протитуманні фари. Великий дорожній просвіт (200 мм) робить авто цілком придатним для експлуатації в умовах легкого бездоріжжя. Також автомобіль відрізняється тихим ходом, хорошими звукоізоляційними показниками.

На ринок Jeep Compass вийшов у 2006 році, а в 2011 з'явилася його перша рестайлінгова версія. 2017 року авто піддалося дуже глибокому фейсліфтингу, що торкнувся й інтер'єру, й екстер'єру. Сьогодні він представлений у продажу в другому поколінні. На Copart і IAAI у продажу представлені "Джипи Компас" різних років випуску, однак, як показує статистика за 2020, найбільше на страхових аукціонах було виставлено авто, що зійшли з конвеєра в 2018 році, далі йдуть машини, випущені в 2016, 2014, 2019 і 2007 роках.

Завод-виробник оснащує “Джип Компас” двома видами двигунів внутрішнього згоряння – на 2,0 (158 к.с.) і 2,4 л (172 к.с.). Як показує статистика bidhistory.org, у 2020 році на страхових аукціонах було виставлено майже 10 000 авто з 2,4-літровою силовою установкою й трохи більше 2000 авто – з двигуном 2,0.

Ціни на Jeep Compass 2015 – 2017 років випуску в 2020 р:

У 2020 ціни на Jeep Compass були досить різноплановими. Так, авто 2017 року випуску на аукціонах продавалися за 2100 – 3500 дол., 2016 року – за 1500 – 2700 дол., а 2015 – за 1400 – 2800 дол. При цьому найвигідніше дані авто можна було придбати в березні-квітні, а максимальна ціна на них була в період з червня по листопад. У грудні намітилося сезонне зниження, і “Джип Компас” 2017 року з незначними ушкодженнями в топовій комплектації можна було придбати за 3100 дол.

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Jeep Renegade

"Джип Ренегат" – один з представників 5-місних середньорозмірних кросоверів, розроблених спільно з Fiat. Таких машин багато в Європі, тому запчастин до них багато. Вперше був випущений в 2014 році, в 2018 року з'явилася рестайлінгова версія, що отримала модернізовану технічну начинку, блок управління кліматом, передову мультимедійну систему, дещо видозмінений дизайн. Покупцям дане авто пропонується в комплектаціях Sport, Latitude, Limited, Trailhawk. Базові версії з переднім приводом. Однак, опціонально перші три варіанти можуть оснащуватися однією з чотирьох повнопривідних систем. Limited і Trailhawk між собою відрізняються переважно оздобленням, але Trailhawk йде виключно з повним приводом.

Найбільше в 2020 році у продажу на страхових аукціонах США були представлені “Джипи” моделі “Ренегат” 2017 й 2018 років випуску. З помітним відривом від них йдуть авто 2016 року.

Автомобілі Jeep Renegade пропонуються покупцям і в декількох варіантах силових установок. Вони можуть компонуватися 1,3-, 1,4- та 2,4-літровим мотором потужністю 120, 140 і 175 к.с. відповідно. Працює він спільно з шестиступінчастою роботизованою DDCT (в молодших версіях) і дев'ятиступінчастим автоматом і системою повного приводу в топових комплектаціях.

Згідно зі статистикою страхових аукціонів Copart і IAAI, в 2020 році у продажу було представлено трохи більше 5000 авто з силовою установкою на 2,4 л, в той час як з 1,3-літровими моторами – всього 69.

Ціни на Jeep Renegade 2015 – 2017 років випуску в 2020

Jeep Renegade 2017 року випуску в січні-лютому торгувалися в межах 3000 – 3100 дол. А ось у березні-квітні вони відчутно знизилися до 2400 – 2600 дол. Далі пішла тенденція до підвищення, і максимальна ціна на авто 2017 року (майже 4200 дол.) була в серпні. До кінця року вартість дещо стабілізувалася, та до показників початку 2020 так і не повернулася, залишившись на рівні 3400 – 3600 дол., залежно від року випуску.