Ці машини цінують не за їх прохідність чи чудові якості на бездоріжжі, а за стильний дизайн та доступну вартість.

За кілька останніх років світові автовиробники випустили з десяток бюджетних субкомпактних кросоверів, призначених, перш за все, для ринків країн, що розвиваються. Більшість з не мають повного приводу чи потужних моторів, зате пропонують стильний дизайн, економічні двигуни, збільшений кліренс та місткий багажник – і все це за помірну ціну. Деякі з цих машин вже є в Україні, інші можуть з’явитись згодом, а кільком моделям ніколи не судилось вийти за межі країн, для яких вони створені.

Дізнайтесь також: В Україні продажі електромобілів зменшились на 21% та змінився лідер

Renault Kwid

Це один з перших субкомпактних кросоверів, який свого часу здійснив справжній фурор на ринку Індії. Це також найдешевший кросовер бренду Renault на сьогодні. Kwid дебютував у 2015 році із ціною 283 тисячі рупій – близько 97 тисяч гривень. Субкомпакт побудований на модульній платформі CMF-A, розробленій французами спільно з Nissan. Виробництво моделі налагоджено в Індії.

У 2019 Renault вивела на ринок оновлену версію моделі зі збільшеним кліренсом, 14-дюймовими колесами, замість 13-дюймових і модернізованою технікою. Оновлений Kwid доступний в Індії з моторами 0.8 і 1.0 потужністю 54 і 68 кінських сил.

Renault Kiger

Kiger дебютував у січні 2021 року. Він збудований на модифікованій платформі CMF-A + і трохи більший за Kwid у габаритах та має більший кліренс. На вибір запропоновано два двигуни: атмосферний 1.0 на 72 кінські сили та трициліндровий турбомотор з віддачею у 100 сил.

Renault позиціонує Kiger вище за Kwid і пропонує для нього багатше оснащення. Базова версія моделі коштуватиме приблизно від 500 тисяч до одного мільйона рупій (близько 200-400 тисяч гривень), однак офіційних цін поки ще немає.

Nissan Magnite

Ще один представник французько-японського альянсу, побудований на платформі CMF-A і призначений для індійського ринку. Кросовер дебютував наприкінці 2020 року. На відміну від Renault Kiger і Kwid, у Nissan Magnite є шанси стати глобальною моделлю.

Кросовер зі стартовим цінником в 499 тисяч рупій (близько 190 тисяч гривень) вже в початковій комплектації обладнаний кондиціонером, заднім парктроніком і двома фронтальними подушками безпеки. У дорожчому виконанні передбачені світлодіодні денні ходові вогні, мультимедійна система з восьмидюймовим сенсорним екраном і камера заднього виду. На вибір пропонується два мотори: трициліндровий турбомотор на 95 сил і атмосферний 1.0 на 72 кінські сили.

Kia Sonet

Sonet задуманий, як глобальна модель, “друга, після Seltos, розроблена в Індії для всього світу”. Головна особливість кросовера – широкий вибір модифікацій і багатий набір обладнання. Кросовер оснащується одним із трьох моторів: бензиновим атмосферним 1.2 на 83 кінські сили, трициліндровим турбомотором 1.0 на 120 сил і 1,5-літровим дизелем з віддачею у 100 “коней”. Агрегати поєднуються як з простенькими механічними, так і з прогресивними автоматичними коробками передач.

Sonet може похвалитися як мінімум 30 унікальними для сегмента опціями, наприклад, вентиляцією передніх крісел, дворівневою противірусною фільтрацією повітря з ультрафіолетовою лампою, мультимедійною системою з екраном діагоналлю 10,25 дюйма і цифровою панеллю приладів того ж розміру. Але і коштує модель дорожче попередніх – ціни в Індії починаються з 800 тисяч рупій (приблизно 303 тисячі гривень).

Hyundai Kona

Компакт Kona дебютував у 2017 році, а в 2020 році вже пережив перший рестайлінг. Особливість цієї моделі в тому, що це один з небагатьох представників сегменту B-SUV, для якого опційно доступний повний привід. Крім того, Hyundai Kona доступний як зі стандартними двигунами, так і з гібридною та повністю електричною установкою. Ця модель доступна і в Україні, ціни на бензинові машини починаються з 663 500 гривень, електричні версії коштують від 1 016 100 гривень, а за додаткові 227 100 гривень можна отримати батарею ємністю 64 кіловат-годин, замість стандартних 39,2.

Hyundai Venue

Ще один бюджетний кросовер від Hyundai, який можна купити в Україні. Створений спершу для Індії, з часом кросовер з’явився і на інших ринках, де доступний з різними моторами. У нас модель представлена з єдиним мотором – бензиновим 1.6 MPi з віддачею у 123 кінські сили, який можна поєднувати з 6-швидкісною механікою або “автоматом” з такою ж кількістю передач. Ціни починаються з 509 500 гривень.

Hyundai Creta (ix25/Cantus)

Концепт цього кросовера дебютував у 2014 році, а продажі в Індії розпочались у липні 2015 року. З 2016 року Creta випускається і продається також в Росії, а за планом виробника модель має стати глобальною. Кросовер має в основі платформу компактного хетчбека Hyundai i20 і пропонується з чотирма силовими агрегатами на вибір: бензиновими 1.6 та 2.0 з віддачею 124 і 150 сил, відповідно, а також дизельними 1.6 та 1.4 потужністю 128 та 90 сил. Ціни в Індії починаються з 999 990 рупій – близько 380 тисяч гривень.

Toyota Urban Cruiser

Як і більшість машин в цьому огляді, Urban Cruiser був створений для Індії, але незабаром також вийде на ринки африканських країн. Продавати цю модель в Єропі виробник не планує. Компакт довжиною менше чотирьох метрів комплектується безальтернативним бензиновим “атмосферником” 1.5 потужністю 105 кінських сил. Ціни в Індії починаються з 850 тисяч рупій – приблизно 321 500 гривень.

Suzuki Vitara Brezza

Коли ми говоримо субкомпактний кросовер, маємо на увазі Індію і Vitara Brezza – не виняток. Цей кросовер був розроблений у Індії спільно зі спеціалістами компанії Maruti, яка його і випускає з 2016 року. А основою для нього став Toyota Urban Cruiser.

Vitara Brezza оснащується гібридною силовою установкою на основі 1,5-літрового бензинового мотора (105 сил), а також 1,3-літровим 90-сильним дизелем. У 2017 році Vitara Brezza був названий Автомобілем року в Індії. Ціни на Vitara Brezza починаються з 739 тисяч рупій – близько 280 тисяч гривень.

Ford Puma

У 2019 році американський бренд також випустив субкомпактний кросовер, проте не для ринків, що розвиваються, а для Європи. Кросовер розміром з Ford Fiesta продається з трициліндровим бензиновим мотором EcoBoost об'ємом 1,0 л і електричною надбудовою у вигляді 48-вольтового стартер-генератора. Силова установка доступна в двох варіантах – на 125 або 155 кінських сил. У 2020 році на європейський ринок вийшла нова модифікація Puma з турбодизелем EcoBlue потужністю 120 кінських сил. Крім того, кросоверу обіцяна спортивна версія ST з 200-сильним півторалітровим мотором від Fiesta ST.

Volkswagen Nivus

Єдиний купеподібний кросовер у списку був представлений у 2019 році і продається в країнах Південної Америки. В основі кросовера лежить модульноа платформа MQB-A0, на якій також базується Polo. При цьому габарити кросовера і хетчбека досить близькі, а дорожній просвіт Nivus лиш на 1 сантиметр більший, ніж у Polo (160 міліметрів).

Кросовер пропонується з трициліндровим турбомотором 1.0 TSI на 128 кінських сил, який працює і на бензині, і на етанолі. Він поєднується тільки з шестидіапазонним автоматом і переднім приводом. Volkswagen обіцяє, що з часом Nivus стане глобальною моделлю, а у Європі з’явиться вже цього року.

Volkswagen Tharu/Tarek

У США і Латинській Америці кросовер іменується Tarek, а на інших ринках відомий, як Tharu. Глобальна версія компактного кросовера побудована на платформі Skoda Karoq і комплектується одним із чотирьох турбомоторів на вибір (залежно від ринку): 1.4 (150 сил), 1.2 (114), 1.4 (148) та 2.0 (187).

Кросовер доступний на китайському ринку з цінником від 169 800 юанів – 737 500 гривень. Очікується, що машину для Європи збиратимуть в Росії.

Skoda Kushaq

Фактично, Kushaq поки що не існує, оскільки ця модель чеської марки ще не представлена офіційно. Однак про майбутній компакт вже відомо досить багато подробиць. Кросовер, розроблений з прицілом на індійський ринок, є серійним втіленням концепта Vision IN 2020 року. Габарити кросовера Skoda поки не розкриває, за винятком відстані між осями, яка складе 2651 міліметр. Довжина, скоріш за все, не перевищить чотирьох метрів.

Під капотом у Kushaq буде базовий турбомотор 1.0 літра, а альтернативою йому послужить 1,5-літровий турбоагрегат. Обидва будуть поєднуватися з шестишвидкісною “механікою”, автоматом з тією ж кількістю передач і семидіапазонним “роботом” DSG. Привід тільки передній. У перспективі Kushaq може стати глобальною моделлю.

Honda WR-V

Найдоступніший і найменший представник сегменту кросоверів в лінійці Honda продається на індійському ринку. Там кросовер доступний з бензиновим атмосферним мотором потужністю 90 кінських сил або 1,5-літровим турбодизелем на 100 сил. Набір базового обладнання стандартний для бюджетної моделі: дві подушки безпеки, камера заднього виду і клімат-контроль, а за доплату доступні круїз-контроль, запуск двигуна кнопкою, електричний люк в складі панорамного даху і електроприводи бічних дзеркал. Вартість кросовера в Індії починається від 850 тисяч рупій – це близько 321 500 гривень.