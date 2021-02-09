Эти машины ценят не за их проходимость или превосходные качества на бездорожье, а за стильный дизайн и доступную стоимость.

За несколько последних лет мировые автопроизводители выпустили с десяток бюджетных субкомпактных кроссоверов, предназначенных, прежде всего, для рынков развивающихся стран. Большинство из не имеют полного привода или мощных моторов, зато предлагают стильный дизайн, экономичные двигатели, увеличенный клиренс и вместительный багажник – и все это за умеренную цену. Некоторые из этих машин уже есть в Украине, другие могут появиться позже, а нескольким моделям никогда не суждено выйти за пределы стран, для которых они созданы.

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Renault Kwid

Это один из первых субкомпактных кроссоверов, который в свое время произвел настоящий фурор на рынке Индии. Это также самый дешевый кроссовер бренда Renault на сегодня. Kwid дебютировал в 2015 году с ценой 283 тысячи рупий – около 97 тысяч гривен. Субкомпакт построен на модульной платформе CMF-A, разработанной французами совместно с Nissan. Производство модели налажено в Индии.

В 2019 Renault вывела на рынок обновленную версию модели с увеличенным клиренсом, 14-дюймовыми колесами, вместо 13-дюймовых и модернизированной техникой. Обновленный Kwid доступен в Индии с моторами 0.8 и 1.0 мощностью 54 и 68 лошадиных сил.

Renault Kiger

Kiger дебютировал в январе 2021 года. Он построен на модифицированной платформе CMF-A + и немного больше Kwid в габаритах и имеет больший клиренс. На выбор предложено два двигателя: атмосферный 1.0 на 72 лошадиные силы и трехцилиндровый турбомотор с отдачей в 100 сил.

Renault позиционирует Kiger выше Kwid и предлагает для него богаче оснащение. Базовая версия модели будет стоить примерно от 500 тысяч до одного миллиона рупий (около 200-400 тысяч гривен), однако официальных цен пока еще нет.

Nissan Magnite

Еще один представитель французско-японского альянса, построенный на платформе CMF-A и предназначенный для индийского рынка. Кроссовер дебютировал в конце 2020 года. В отличие от Renault Kiger и Kwid, у Nissan Magnite есть шансы стать глобальной моделью.

Кроссовер со стартовым ценником в 499 тысяч рупий (около 190 тысяч гривен) уже в начальной комплектации оборудован кондиционером, задним парктроником и двумя фронтальными подушками безопасности. В более дорогом исполнении предусмотрены светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном и камера заднего вида. На выбор предлагается два мотора: трехцилиндровый турбомотор на 95 сил и атмосферный 1.0 на 72 лошадиные силы.

Kia Sonet

Sonet задуман как глобальная модель, “вторая, после Seltos, разработанная в Индии для всего мира”. Главная особенность кроссовера – широкий выбор модификаций и богатый набор оборудования. Кроссовер оснащается одним из трех моторов: бензиновым атмосферным 1.2 на 83 лошадиные силы, трехцилиндровым турбомотором 1.0 на 120 сил и 1,5-литровым дизелем с отдачей в 100 “лошадей”. Агрегаты сочетаются как с простенькими механическими, так и с прогрессивными автоматическими коробками передач.

Sonet может похвастаться как минимум 30 уникальными для сегмента опциями, например, вентиляцией передних кресел, двухуровневой противовирусным фильтрацией воздуха с ультрафиолетовой лампой, мультимедийной системой с экраном диагональю 10,25 дюйма и цифровой панелью приборов того же размера. Но и стоит модель дороже предыдущих – цены в Индии начинаются с 800 тысяч рупий (примерно 303 тысячи гривен).

Hyundai Kona

Компакт Kona дебютировал в 2017 году, а в 2020 году уже пережил первый рестайлинг. Особенность этой модели в том, что это один из немногих представителей сегмента B-SUV, для которого в качестве опции доступен полный привод. Кроме того, Hyundai Kona доступен как со стандартными моторами, так и с гибридной и полностью электрической установкой. Эта модель доступна и в Украине, цены на бензиновые машины начинаются с 663 500 гривен, электрические версии стоят от 1 016 100 гривен, а за дополнительные 227 100 гривен можно получить батарею емкостью 64 киловатт-часов, вместо стандартных 39,2.

Hyundai Venue

Еще один бюджетный кроссовер от Hyundai, который можно купить в Украине. Созданный сперва для Индии, со временем кроссовер появился и на других рынках, где доступен с разными моторами. У нас модель представлена с единственным мотором – бензиновым 1.6 MPi с отдачей в 123 лошадиные силы, который можно сочетать с 6-скоростной механикой или “автоматом” с таким же количеством передач. Цены начинаются с 509 500 гривен.

Hyundai Creta (ix25/Cantus)

Концепт этого кроссовера дебютировал в 2014 году, а продажи в Индии начались в июле 2015 года. С 2016 года Creta выпускается и продается также в России, а по плану производителя модель должна стать глобальной. Кроссовер имеет в основе платформу компактного хэтчбека Hyundai i20 и предлагается с четырьмя силовыми агрегатами на выбор: бензиновыми 1.6 и 2.0 с отдачей 124 и 150 сил соответственно, а также дизельными 1.6 и 1.4 мощностью 128 и 90 сил. Цены в Индии начинаются с 999 990 рупий – около 380 тысяч гривен.

Toyota Urban Cruiser

Как и большинство машин в этом обзоре, Urban Cruiser был создан для Индии, но вскоре также выйдет на рынки африканских стран. Продавать эту модель в Еропе производитель не планирует. Компакт длиной менее четырех метров комплектуется безальтернативным бензиновым “атмосферником” 1.5 мощностью 105 лошадиных сил. Цены в Индии начинаются с 850 тысяч рупий – примерно 321 500 гривен.

Suzuki Vitara Brezza

Когда мы говорим субкомпактный кроссовер, имеем в виду Индию и Vitara Brezza – не исключение. Этот кроссовер был разработан в Индии совместно со специалистами компании Maruti, которая его и выпускает с 2016 года. А основой для него стал Toyota Urban Cruiser.

Vitara Brezza оснащается гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового бензинового мотора (105 сил), а также 1,3-литровым 90-сильным дизелем. В 2017 году Vitara Brezza был назван Автомобилем года в Индии. Цены на Vitara Brezza начинаются с 739 тысяч рупий – около 280 тысяч гривен.

Ford Puma

В 2019 году американский бренд также выпустил субкомпактный кроссовер, однако не для развивающихся рынков, а для Европы. Кроссовер размером с Ford Fiesta продается с трехцилиндровым бензиновым мотором EcoBoost объемом 1,0 л и электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора. Силовая установка доступна в двух вариантах – на 125 или 155 лошадиных сил. В 2020 году на европейский рынок вышла новая модификация Puma с турбодизелем EcoBlue мощностью 120 лошадиных сил. Кроме того, кроссоверу обещана спортивная версия ST с 200-сильным полуторалитровым мотором от Fiesta ST.

Volkswagen Nivus

Единственный купеобразный кроссовер в списке был представлен в 2019 году и продается в странах Южной Америки. В основе кроссовера лежит модульная платформа MQB-A0, на которой также базируется Polo. При этом габариты кроссовера и хэтчбека довольно близки, а дорожный просвет Nivus лишь на 1 сантиметр больше, чем у Polo (160 миллиметров).

Кроссовер предлагается с трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI на 128 лошадиных сил, который работает и на бензине, и на этаноле. Он сочетается только с шестидиапазонным автоматом и передним приводом. Volkswagen обещает, что со временем Nivus станет глобальной моделью, а в Европе появится уже в этом году.

Volkswagen Tharu/Tarek

В США и Латинской Америке кроссовер именуется Tarek, а на других рынках известен, как Tharu. Глобальная версия компактного кроссовера построена на платформе Skoda Karoq и комплектуется одним из четырех турбомоторов на выбор (в зависимости от рынка): 1.4 (150 сил), 1.2 (114), 1.4 (148) и 2.0 (187).

Кроссовер доступен на китайском рынке с ценником от 169 800 юаней – 737 500 гривен. Ожидается, что машину для Европы будут собирать в России.

Skoda Kushaq

Фактически, Kushaq пока не существует, поскольку эта модель чешской марки еще не представлена официально. Однако о предстоящем компакте уже известно довольно много подробностей. Кроссовер разработан с прицелом на индийский рынок, является серийным воплощением концепта Vision IN 2020 года. Габариты кроссовера Skoda пока не раскрывает, за исключением расстояния между осями, которое составит 2651 миллиметр. Длина, скорее всего, не превысит четырех метров.

Под капотом у Kushaq будет базовый турбомотор 1.0 литра, а альтернативой ему послужит 1,5-литровый турбоагрегат. Оба будут сочетаться с шестискоростной “механикой“, автоматом с тем же количеством передач и семидиапазонным “роботом” DSG. Привод только передний. В перспективе Kushaq может стать глобальной моделью.

Honda WR-V

Самый доступный и самый маленький представитель сегмента кроссоверов в линейке Honda продается на индийском рынке. Там кроссовер доступен с бензиновым атмосферным мотором мощностью 90 лошадиных сил или 1,5-литровым турбодизелем на 100 сил. Набор базового оборудования стандартный для бюджетной модели: две подушки безопасности, камера заднего вида и климат-контроль, а за доплату доступны круиз-контроль, запуск двигателя кнопкой, электрический люк в составе панорамной крыши и электроприводы боковых зеркал. Стоимость кроссовера в Индии начинается от 850 тысяч рупий – это около 321 500 гривен.