Перший автомобіль з пробігом 776 км скоро прибуде в Одесу.

Ford Kuga нового покоління нещодавно з'явився в Україні за "космічними" цінами, однак спритні імпортери битих автівок зі США вже створили конкуренцію.

Нещодавно на аукціоні Copart український дилер виграв американського двійника Ford Kuga – Ford Escape 2020 року випуску. Це авто з пробігом 776 миль (1250 км) було несильно побито в праву передню частину, тож потребує заміни дверки, фари, капота, подушок безпеки та бампера. Втім, кузовні деталі можна й відрихтувати, а фара коштує в США 200 доларів.

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Машина була виграна на аукціоні Copart за 8 000 доларів, тож своєму власнику в Україні вона обійдеться десь у $ 17 – 19 тисяч (з урахуванням ремонту та реєстрації).

Нагадаємо, що аналогічний новий Ford Kuga в автосалоні стоїть за 813 898 грн, тобто 29 тисяч доларів. З тим же 1,5-літровим двигуном та переднім приводом, щоправда не з "автоматом", а з "механікою". Втім, через низький попит на цю модель дилери "торгуються", тобто реальна ціна може бути меншою. Хоча, звичайно, не вдвічі, як у випадку з американським авто.

Нагадаємо, скільки в США коштує попередня генерація Ford Kuga/Escape