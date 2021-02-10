Первый автомобиль с пробегом 776 км скоро прибудет в Одессу.

Ford Kuga нового поколения недавно появился в Украине по "космическим" ценам, однако шустрые импортеры битых автомобилей из США уже создали конкуренцию.

Недавно на аукционе Copart украинский дилер выиграл американского двойника Ford Kuga – Ford Escape 2020 года выпуска. Это авто с пробегом 776 миль (1250 км) было несильно побито в правую переднюю часть, поэтому требует замены дверки, фары, капота, подушек безопасности и бампера. Впрочем, кузовные детали можно и отрихтовать, а фара стоит в США 200 долларов.

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Машина была выиграна на аукционе Copart за 8 000 долларов, поэтому своему владельцу в Украине она обойдется в $ 17 – 19 тысяч (с учетом ремонта и регистрации).

Напомним, что аналогичный новый Ford Kuga в автосалоне стоит за 813 898 грн, то есть 29 тысяч долларов. С тем же 1,5-литровым двигателем и передним приводом, правда не с автоматом, а с "механикой". Правда, из-за низкого спроса на эту модель дилеры "торгуются", то есть реальная цена может быть меньше. Впрочем, конечно, не вдвое, как в случае с американским авто.

Напомним, сколько в США стоит предыдущая генерация Ford Kuga / Escape