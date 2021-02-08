В Украине он продается как Ford Kuga и стоит совсем других денег.

Ford Escape – среднеразмерный кроссовер от американского автомобильного бренда, аналог европейского Ford Kuga. Автомобиль очень популярный в США, поэтому их много на страховых аукцыонах. Еще одно достоинство Ford Escape – низкая цена. Это один из самых доступных кроссоверов на рынке США, а теперь – и Украины.

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В Америке Форд Эскейп выпускается нескольких комплектациях: S, SE, SEL и Titanium. В большинстве версий авто присутствуют передние и задние парктроники, зеркала с датчиками мертвых зон, навигация, электросиденье водителя, запуск с кнопки, кнопка закрытия багажника. Но существуют и очень бедные комплектации с черными бамперами или грузовыми отсеками салона – они выпускались для специальных служб. Зато в комплектациях SEL и Titanium – почти премиальная отделка салона, рейлинги. Есть и ряд дополнительных пакетов с еще более широкими и передовыми опциями.

Двигатели Ford Escape

У Ford Escape – одна из самых широких линеек силовых агрегатов. Автомобиль может комплектоваться классическими атмосферными двигателями на 2.3, 2.5 и 3.0 литра, выдающими 168-370 л. с., а также моторами с турбонаддувом на 1.5, 1.6 и 2.0 литра на 179-245 л. с. Все машины данной модели идут с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. В базовых версиях Форд Эскейп с передним приводом (полный предусмотрен только опционально), а более премиальных – с полным.

Как видно со статистики страховых аукционов, повышенным спросом среди автовладельцев США пользуются 3-х литровые автомобили, сообщает bidhistory.org. За 2020 год таких авто поступило в продажу почти 15000. Но в Украину их возить невыгодно – слишком высокий акциз. Наименьший спрос среди американцев на 2.3-литровые Ford Escape – около 3000 авто. 1,5-литрвоый турбомотор – самый современный из них и обходится дешевле всего при растаможке.



Первое поколение Форд Эскейп сошло с конвейера в 2000 году. ТОП-5 поступлений на аукционы в 2020 году составили автомобили уже третьего поколения (выпускались с 2012 по 2019 года) – 2013, 2014, 2008, 2017 и 2012 годов выпуска. Их было выставлено от 3000 до 4500 позиций. А вот Ford Escape 2015 года выпуска завершает ТОП-10 с количеством авто в продаже 2443.

Ford Escape 2013 – 2017

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График цен на Ford Escape на аукционах США 14-18 года в 2020

На протяжении 2020 года по максимальной цене торговались Форды Эскейп, выпущенные в 2018 году, утверждают в bidhistory.org. Минимальная цена на них была в апреле и составляла примерно 3100 долл., а вот максимальная, почти 6000 долл. – в июне. Примерно такая же тенденция по месяцам в колебании стоимости наблюдалась и в авто других годов выпуска: 2017 год – 2800 и 5700 долл., 2016 год – 2100 и 4100 долл., 2015 год – 2300 и 3100 долл. 2014 год – 1900 и 3000 долларов США.