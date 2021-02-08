В Україні він продається як Ford Kuga і коштує зовсім інших грошей.

Ford Escape – середньорозмірний кросовер від американського автомобільного бренду, аналог Європейського Ford Kuga. Автомобіль дуже популярний в США, тому їх багато на страхових аукціонах. Ще одна перевага Ford Escape – низька ціна. Це один з найдоступніших кросоверів на ринку США, а тепер – і України.

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В Америці Форд Ескейп випускається в декількох комплектаціях: S, SE, SEL і Titanium. У більшості версій авто присутні передні і задні парктроніки, дзеркала з датчиками мертвих зон, навігація, електросидіння водія, запуск з кнопки, кнопка закриття багажника. Але існують і дуже бідні комплектації з чорними бамперами або вантажними відсіками салону – вони випускалися для спеціальних служб. Зате в комплектаціях SEL і Titanium-майже преміальна оббивка салону, рейлінги. Є і ряд додаткових пакетів з ще більш широкими і передовими опціями.

Двигуни Ford Escape

У Ford Escape – одна з найширших лінійок силових агрегатів. Автомобіль може комплектуватися класичними атмосферними двигунами на 2.3, 2.5 і 3.0 літра, що видають 168-370 к.с., а також моторами з турбонаддувом на 1.5, 1.6 і 2.0 літра на 179-245 К. С. Всі машини даної моделі йдуть з 6-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач. У базових версіях Форд Ескейп з переднім приводом (повний передбачений тільки опціонально), а більш преміальних – з повним.

Як видно зі статистики страхових аукціонів, підвищеним попитом серед автовласників США користуються 3-х літрові автомобілі, повідомляє bidhistory.org. За 2020 рік таких авто надійшло в продаж майже 15000. Але в Україну їх возити невигідно – занадто високий акциз. Найменший попит серед американців на 2.3 – літрові Ford Escape – близько 3000 авто. 1,5-літрвоий турбомотор – найсучасніший з них і обходиться найдешевше при розмитненні.

Перше покоління Форд Ескейп зійшло з конвеєра в 2000 році. ТОП-5 надходжень на аукціони в 2020 році склали автомобілі вже третього покоління (випускалися з 2012 по 2019 роки) – 2013, 2014, 2008, 2017 і 2012 років випуску. Їх було виставлено від 3000 до 4500 позицій. А ось Ford Escape 2015 року випуску завершує ТОП-10 з кількістю авто в продажу 2443.

Ford Escape 2013 – 2017

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Графік цін на Ford Escape на аукціонах США 14-18 року в 2020

Протягом 2020 року за максимальною ціною торгувалися Форди Ескейп, випущені в 2018 році, стверджують в bidhistory.org. Мінімальна ціна на них була у квітні та становила приблизно 3100 дол., а ось максимальна, майже 6000 дол. – у червні. Приблизно така ж тенденція по місяцях в коливанні вартості спостерігалася і в авто інших років випуску: 2017 рік – 2800 і 5700 дол., 2016 рік – 2100 і 4100 дол., 2015 рік – 2300 і 3100 дол. 2014 рік – 1900 і 3000 доларів США.