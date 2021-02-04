На страхових аукціонах нинішнє покоління Jeep Cherokee можна купити за 3,5 – 7 тисяч доларів.

Jeep Cherokee (KL) – середньорозмірний п'ятимісний кросовер, який почав випускатися американським автомобільним концерном Chrysler Group LLC двадцять років тому. Нинішнє покоління Jeep Cherokee KL вперше зійшло з конвеєра в 2013 році. В 2019 році з'явилася рестайлінговая версія покоління KL, яка випускається і сьогодні.

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Автомобіль пропонуються покупцям в 4 варіантах комплектацій: Sport, Latitude, Limited, Trailhawk. Базова версія оснащується рядним 2,4-літровим силовим агрегатом на 4 циліндри з серії Tigershark, об'ємом 2 360 см3, який видає 180 к. с. Топові версії оснащуються 3,2-літровою V-подібною атмосферної шісткою з серії Pentastar на 3 239 см3 (без турбонадуву) на 271 к. с. (в якості палива може використовувати етанол). Комплектується дев'ятиступеневою коробкою-автомат, доступний в трьох варіантах систем повного приводу.

Популярні роки випуску Jeep Cherokee (KL)

На автомобільних аукціонах Copart або IAA можна знайти Jeep Cherokee різних років, найчастіше в продажу представлені автомобілі 2014 – 2019 р.в, повідомляють в Bidhistory.

Кількість Jeep Cherokee (KL) 2015-2017 років випуску на аукціонах США за 2020 рік

Ціни на Jeep Cherokee (KL) 2015-2017 років випуску в 2020 році

У першій половині 2020 року вартість автомобілів на страхових аукціонах змінювалася досить різко і значно. Так, в січні за Jeep Cherokee 2017 року давали приблизно за 3 700 дол. У лютому ціна аналогічного авто вже злетіла до 5 тисяч дол. і більше. А ось в березні і квітні вона знову пішла вниз, опустившись на мінімальні 3 500 дол. Починаючи з травня пішов стабільний і впевнений ріст цін, який досяг максимуму в 7 тисяч дол. у вересні. До кінця 2020 року ситуація дещо стабілізувалася, і ціна даної моделі знизилася до 6 тисяч дол., Але показників початку 2020 року так і не досягла. На графіку приведені середні показники, які не враховують комплектацію і пошкодження.

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