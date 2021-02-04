На страховых аукционах нынешнее поколение Jeep Cherokee можно купить за 3,5 – 7 тысяч долларов.

Jeep Cherokee (KL) – среднеразмерный пятиместный кроссовер, который начал выпускаться американским автомобильным концерном Chrysler Group LLC двадцать лет назад. Нынешнее поколение Jeep Cherokee KL впервые сошло с конвейера в 2013 году. В 2019 появилась рестайлинговая версия поколения KL, которая выпускается и сегодня.

Также интересно: стоит ли покупать на аукционах целые автомобили?

Автомобиль предлагаются покупателям в 4 вариантах комплектаций: Sport, Latitude, Limited, Trailhawk. Базовая версия оснащается рядным 2,4-литровым силовым агрегатом на 4 цилиндра из серии Tigershark, объемом 2360 см3, который выдает 180 л. с. Топовые версии оснащаются 3,2-литровой V-образной атмосферной шестеркой из серии Pentastar на 3239 см3 (без турбонаддува) на 271 л. с. (может в качестве топлива использовать этанол). Комплектуется девятиступенчатой коробкой-автомат, доступен в трех вариантах систем полного привода.

Популярные года выпуска Jeep Cherokee (KL)

На автомобильных аукционах Copart или IAA можно найти Jeep Cherokee чаще всего в продаже представлены автомобили 2014 – 2019 г. в, сообщают в Bidhistory.

Количество Jeep Cherokee (KL) 2015-2017 годов выпуска на аукционах США за 2020 год

Цены на Jeep Cherokee (KL) 2015-2017 годов выпуска в 2020 году

В первой половине 2020 года стоимость автомобилей на страховых аукционах менялась достаточно резко и существенно. Так, в январе за Jeep Cherokee 2017 года продавали примерно за 3700 долл. В феврале цена аналогичного авто уже взлетела до 5000 долл. и более. А вот в марте и апреле она снова пошла вниз, опустившись о минимальных 3500 долл. Начиная с мая пошел стабильный и уверенный рост цен, который достиг максимума в 7000 долл. в сентябре. К концу 2020 ситуация несколько стабилизировалась, и цена данной модели снизилась до 6000 долл., но показателей начала 2020 так и не достигла. На графике приведены усредненные показатели, не учитывающие комплектацию и повреждения.

Напомним, можно ли недорого в Америке купить Tesla Model X?.