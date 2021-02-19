Автомобили марки Jeep в Америке – недорогие и не очень популярные в своей стране. Поэтому украинцы часто покупают эти кроссоверы, которые им обходятся "под ключ" за 10 – 12 тысяч долларов. Сколько они стоят на аукционах США?

Сегодня мы рассмотрим компактные кроссоверы Jeep – Patriot, Compass и Renagate. Их можно купить на аукционах США за 2,5 – 4,5 тысячи долларов. Более крупные – Cherokee и Grand Cherokee – стоят значительно дороже. Все цены на автоаукционах предоставляет ресурс bidhistory.org.

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Jeep Patriot

"Джип Патриот" – наверное, наиболее доступный по цене SUV в США на сегодня. Основан на платформе Mitsubishi GS (Chrysler PM/MK). Patriot выпускался в Америке с 2007 по 2017 год в одном поколении, но в 2010 году кроссовер подвергся рестайлингу. Обновления коснулись как дизайна, так и технической составляющей.

На рынке США данные авто были представлены в 4-х вариантах комплектаций: Latitude, Sport, High-Edition, Jeep Patriot. Уже в базовой версии в машине присутствует круиз-контроль, аудиосистема на 4 динамика с поддержкой AM/FM/CD, "свободные руки", датчик освещенности, передние сиденья с подогревом.

Джип Патриот выпускался на рынок в двух вариантах силовых установок: на 2,0 и 2,4 л, работающих совместно с 6-ступенчатой коробкой-автоматом или вариатором. Авто с 2,4-литровым мотором пользовались у автовладельцев США куда более высоким спросом, что наглядно доказывает статистика страховых аукционов за 2020 год. Больше всего в продаже представлено машин, выпущенных в 2014 – 2016 годах.

Цены на Jeep Patriot 2015 – 2017 годов выпуска в 2020

В период с марта по апрель 2020 года можно было купить этот кроссовер всего за 1500 – 1700 долл. После такого проседания был и резкий подъем цен – аналогичные автомобили в июле-сентябре стоили 3000 – 3500 долл. Начиная с октября рынок стал немного стабилизироваться, и стоимость пошла вниз. Так, в декабре 2020 данную модель Jeep можно было купить за 2100 – 2300 долл., в зависимости от года выпуска и комплектации. Примерно такая же цена была на него и в начале 2021 года.

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Jeep Compass

"Джип Компас" – небольшой городской пятиместный кроссовер, который выпускается с несколькими вариантами трансмиссии: "механикой", гидротрансформатором и вариатором. Compass бывает с передним или полным приводом, в комплектациях Sport, Latitude, Limited, Trailhawk. В базовом оснащении у Jeep Compass – кондиционер, электропривод зеркал, стекол, система бесключевого доступа, круиз-контроль, противотуманные фары. Большой дорожный просвет (200 мм) делает авто вполне подходящим для эксплуатации в условиях легкого бездорожья. Также автомобиль отличается тихим ходом, хорошими звукоизоляционными показателями.

На рынок Jeep Compass вышел в 2006 году, а в 2011 появилась его первая рестайлинговая версия. В 2017 авто подверглось очень глубокому фейслифтингу, который затронул и интерьер, и экстерьер. Сегодня он представлен в продаже во втором поколении. На Copart и IAAI в продаже представлены "Джипы Компас" разных годов выпуска, но, как показывает статистика за 2020, больше всего на страховых аукционах было выставлено авто, которые сошли с конвейера в 2018 году, далее следуют машины, выпущенные в 2016, 2014, 2019 и 2007 годах.

Завод-производитель оснащает Джип Компас двумя видами двигателей внутреннего сгорания – на 2,0 (158 л.с.) и 2,4 л (172 л.с.). Как показывает статистика bidhistory.org, в 2020 году на страховых аукционах было выставлено почти 10 000 авто с 2,4-литровой силовой установкой и немногим более 2000 авто – с двигателем 2,0.

Цены на Jeep Compass 2015-2017 годов выпуска в 2020 г:

В 2020 цены на Jeep Compass были достаточно разноплановыми. Так, авто 2017 года выпуска на аукционах продавались за 2100 – 3500 долл., 2016 года – за 1500 – 2700 долл., а 2015 – за 1400 – 2800 долл. При этом наиболее выгодно такие авто можно было приобрести в марте-апреле, а максимальная цена на них была в период с июня по ноябрь. В декабре наметилось сезонное снижение, и Джип Компас 2017 года с незначительными повреждениями в топовой комплектации можно было приобрести за 3100 долл.

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Jeep Renegade

"Джип Ренегад" – один из представителей 5-местных среднеразмерных кроссоверов, разработанных совместно с Fiat. Таких машин много в Европе, поэтому запчастей к ним много. Впервые был выпущен в 2014 году, в 2018 появилась рестайлинговая версия, получившая модернизированную техническую начинку, блок управления климатом, передовую мультимедийную систему, слегка видоизмененный дизайн. Покупателям данное авто предлагается в комплектациях Sport, Latitude, Limited, Trailhawk. Базовые версии с передним приводом. Но опционально первые три варианта могут оснащаться одной из четырех полноприводных систем. Limited и Trailhawk между собой отличаются преимущественно отделкой, но Trailhawk идет исключительно с полным приводом.

Больше всего в 2020 году в продаже на страховых аукционах США были представлены Джипы модели Ренегат 2017 и 2018 годов выпуска. С заметным отрывом от них идут авто 2016 года.

Автомобили Jeep Renegade предлагаются покупателям и в нескольких вариантах силовых установок. Они могут компоноваться 1,3-, 1,4- и 2,4-литровым мотором мощностью 120, 140 и 175 л. с. соответственно. Работает он совместно с шестиступенчатой роботизированной DDCT (в младших версиях) и девятиступенчатым автоматом и системой полного привода в топовых комплектациях.

Согласно статистике страховых аукционов Copart и IAAI, в 2020 году в продаже было представлено немногим более 5000 авто с силовой установкой на 2,4 л, в то время как с 1,3-литровыми моторами – всего 69.

Цены на Jeep Renegade 2015-2017 годов выпуска в 2020

Jeep Renegade 2017 года выпуска в январе-феврале торговались в пределах 3000 – 3100 долл. А вот в марте-апреле они ощутимо снизились до 2400 – 2600 долл. Далее пошла тенденция к повышению, и максимальная цена на авто 2017 года (почти 4200 долл.) была в августе. К концу года стоимость несколько стабилизировалась, но к показателям начала 2020 так и не вернулась, оставшись на уровне 3400 – 3600 долл. в зависимости от года выпуска.