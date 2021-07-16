Многие китайские автопроизводители хотели бы продавать машины в США. Марки Nio и Xpeng считаются самыми перспективными брендами для американского рынка, но их опередила фирма, даже название которой мало кто слышал.

Китайским брендам Nio и Xpeng уже удалось выйти на европейский рынок, поэтому они считались самыми перспективными для экспансии в США. Но их опередил стартап Skyworth.

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BYD – китайский ветеран электромобилей и один из крупнейших производителей батарейных машин в мире, так и не смог вывести на американский рынок свои легковые электромобили. Большие надежды подавал стартап Faraday Future, однако в 2019 году компания обанкротилась, прежде чем успела выпустить первый автомобиль. Теперь же Skyworth (ранее известный как Skywell) взял на себя лидерство и без лишнего шума вышел на американский рынок со своим электрическим внедорожником ET5.

Фото: китайский электрический кроссовер Imperium ET5 для США / Car News China

Skyworth нашел местного партнера под названием Imperium Motors Company (IMC), поэтому кроссовер будет продаваться как Imperium ET5. Imperium Motors является дочерней компанией DSG Global, которая описывает себя как “компанию по продажам, производству и сбыту электромобилей, которая предлагает широкий выбор доступных автомобилей, оборудованных для рынка Северной Америки”. Впрочем, на официальных фотографиях автомобиль имеет логотип Skywell на передней решетке и руле.

18 июня компания Imperium Motors объявила о торжественном открытии своего первого автосалона в Калифорнии. В пресс-релизе IMC объявлено, что посетители центра смогут протестировать 25 различных электромобилей, включая флагманский ET5, а также модели Van Maxx, Urbee 4, Jonway T3 Cargo, Urbee Security LSV, Raptor Golf Cart, Imp Chimp и другие.

23 июня IMC объявила, что отправила первый 12-метровый автобус Skywell в Калифорнию. На официальном сайте IMC упоминается лишь одна модель автобуса, которая называется eBus. Он описывается как “один из самых качественных и эффективных полностью электрических автобусов в этой области, а Skywell является одним из лучших поставщиков электрических автобусов во всем мире, известный своими передовыми конструкциями и долговечностью. Благодаря пяти специализированным заводам в Китае, IMC обещает поставить eBus покупателю уже через 90 дней, после заказа.

IMC примет участие в Лос-Анджелесском автосалоне в ноябре и на выставке CES 2022 в январе следующего года с Imperium ET5.

По данным IMC, Imperium ET5 все еще не закончил процесс омологации, хотя предварительные заказы можно делать еще с января этого года. Предлагается две версии с различными настройками аккумулятора. LV0 с пробегом на одном заряде в 401 км стоит от 29 990 долларов, а LV2 с радиусом действия 520 км обойдется минимум в 39 990 долларов, без учета льгот и компенсаций.

В Китае Skyworth ET5 поставляется с одним двигателем с максимальной мощностью 204 л. с. и пиковым крутящим моментом 320 Нм. Габариты: 4698/1908/1696 мм; колесная база – 2800 мм. При этом, стоимость кроссовера в Китае стартует с 152 800 юаней, что равняется 23 000 долларов.