Чимало китайських автовиробників хотіли б продавати машини у США. Марки Nio та Xpeng вважаються найперспективнішими брендами для американського ринку, але їх випередила фірма, навіть назву якої мало хто чув.

Китайським брендам Nio та Xpeng вже вдалось вийти на європейський ринок, тому вони вважались найперспективнішими для експансії у США. Та їх випередив стартап Skyworth.

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BYD – китайський ветеран електромобілів і один із найбільших виробників батарейних машин у світі, так і не спромігся вивести на американський ринок свої легкові електромобілі. Великі надії подавав стартап Faraday Future, однак у 2019 році компанія збанкрутувала, перш ніж встигла випустити перший автомобіль. Тепер же Skyworth (раніше відомий як Skywell) узяв на себе лідерство і без зайвого галасу вийшов на американський ринок зі своїм електричним позашляховиком ET5.

Фото: китайський електричний кросовер Imperium ET5 для США / Car News China

Skyworth знайшов місцевого партнера під назвою Imperium Motors Company (IMC), тож кросовер буде продаватися як Imperium ET5. Imperium Motors є дочірньою компанією DSG Global, яка описує себе, як “компанію з продажу, виробництва та збуту електромобілів, яка пропонує широкий вибір доступних автомобілів, обладнаних для ринку Північної Америки”. Втім, на офіційних фотографіях автомобіль має логотип Skywell на передній решітці та кермі.

18 червня компанія Imperium Motors оголосила про урочисте відкриття свого першого автосалону в Каліфорнії. У прес-релізі IMC оголошено, що відвідувачі центру зможуть протестувати 25 різних електромобілів, включаючи флагманський ET5, а також моделі Van Maxx, Urbee 4, Jonway T3 Cargo, Urbee Security LSV, Raptor Golf Cart, Imp Chimp та інші.

23 червня IMC оголосила, що відправила перший 12-метровий автобус Skywell до Каліфорнії. На офіційному сайті IMC згадується лише одна модель автобуса, яка називається eBus. Він описується, як “один із найякісніших та найефективніших повністю електричних автобусів у цій галузі, а Skywell є одним з найкращих постачальників електричних автобусів у всьому світі, відомий своїми передовими конструкціями та довговічністю. Завдяки п'яти спеціалізованим заводам у Китаї, IMC обіцяє поставити eBus покупцеві вже через 90 днів, після замовлення.

IMC візьме участь у Лос-Анджелеському автосалоні в листопаді та на виставці CES 2022 в січні наступного року з Imperium ET5.

За даними IMC, Imperium ET5 все ще не закінчив процес омологації, хоча попередні замовленні можна робити ще з січня цього року. Пропонується дві версії з різними налаштуваннями акумулятора. LV0 з пробігом на одному заряді в 401 км коштує від 29 990 доларів, а LV2 з радіусом дії 520 км обійдеться мінімум у 39 990 доларів, без урахування пільг та компенсацій.

У Китаї Skyworth ET5 постачається з одним двигуном з максимальною потужністю 204 к.с. і піковим крутним моментом 320 Нм. Габарити: 4698/1908/1696 мм; колісна база – 2800 мм. При цьому, вартість кросовера у Китаї стартує з 152 800 юанів, що дорівнює 23 000 доларів.