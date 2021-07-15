Офіційне підтвердження планів було оприлюднене у відкритому листі до потенційних клієнтів у Європі.

Електровиробник підтвердив цю новину електронним листом, надісланим потенційним клієнтам у Європі через “Центр залучення клієнтів” фірми. У електронному листі Rivian зазначає: “Ми плануємо розширити продажі в Європі десь на початку 2022 року”.

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Зараз у Rivian є офіс в англійському Вокінгу – рідному місті компанії McLaren. Можливо, експансія на Старий континент розпочнеться саме звідти. Ще наприкінці 2020 року засновник та виконавчий директор Rivian Ер Джей Скаріндж підтвердив, що компанія буде випускати компактні моделі, орієнтовані на китайський та європейський ринки. Разом з тим було підтверджено, що у Європі буде планується локальне виробництво.

У США вже цього місяця перші покупці почнуть отримувати свої електричні пікапи Rivian R1T. У Канаді машини почнуть прибувати до покупців у листопаді. Скоріш за все, Rivian спочатку доповнить пікап електричним позашляховиком R1S на місцевому ринку, а вже потім почне розширення за межі Північної Америки.

В електронному листі не вказано, чи прямують R1T та R1S до Європи, чи це вже будуть обіцяні компактніші моделі.

Фото: електричні позашляховики Rivian R1T та R1S / Rivian