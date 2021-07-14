Компанія відкрила офіси у Старому і Новому Світі, де планує продавати лише електромобілі.

VinFast з 2019 року продає на домашньому ринку і бензинові. й електричні автомобілі, але для експорту були обрані лише батарейні машини.

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Компанія VinFast є частиною конгломерату Vingroup, бізнесові сфери якого охоплюють усе від виробництва локшини швидкого приготування до будівництва нерухомості.

“VinFast створив представництва на п'яти міжнародних ринках і незабаром відкриє автосалони в Каліфорнії”, – заявила компанія, додавши, що нещодавно генеральний директор VinFast США вже переїхав з В'єтнаму до Америки.

Спочатку в'єтнамський бренд сподівався продати 56 000 електромобілів наступного року, але з того часу зменшив цей прогноз до 15 000 одиниць, через глобальний дефіцит електронних чіпів. Минулого року продажі машин бренду на домашньому ринку досягли показника 30 000 одиниць, за даними Reuters.

На ринки США і Європи VinFast планує вийти з двома моделями електрокарів: VinFast VF e35 та VF e36. У продаж машини повинні надійти у березні 2022 року.

Фото: кросовери VinFast / VinFast