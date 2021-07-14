Компания открыла офисы в Старом и Новом Свете, где планирует продавать только электромобили.

VinFast с 2019 года продает на внутреннем рынке и бензиновые и электрические автомобили, но для экспорта были выбраны только батарейные машины.

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Компания VinFast является частью конгломерата Vingroup, бизнес сферы которого охватывают все от производства лапши быстрого приготовления к строительству недвижимости.

"VinFast создал представительства на пяти международных рынках и вскоре откроет автосалоны в Калифорнии", – заявила компания, добавив, что недавно генеральный директор VinFast США уже переехал из Вьетнама в Америку.

Сначала вьетнамский бренд надеялся продать 56 тысяч электромобилей в следующем году, но с тех пор уменьшил этот прогноз до 15 тысяч единиц, из-за глобального дефицита электронных чипов. В прошлом году продажи машин бренда на внутреннем рынке достигли показателя 30 тысяч единиц, по данным Reuters.

На рынки США и Европы VinFast планирует выйти с двумя моделями электрокаров: VinFast VF e35 и VF e36. В продажу машины должны поступить в марте 2022 года.

Фото: кросcоверы VinFast / VinFast