Крім того, американський автовиробник анонсував вихід компактніших моделей для ринків Європи та Китаю, причому виробляти їх планує на локальних заводах.

Rivian відкрив конфігуратор електричних кросовера R1S та пікапа R1T, що дозволяє познайомитись з вибором, запропонованим американським стартапом. І тепер замовники знають, коли зможуть отримати свої електрокари.

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Вітальні версії Launch Edition були миттєво розпродані клієнтам, які зробили ранні замовлення з депозитом у 1000 доларів. Тому зараз кросовер та пікап доступні у США в двох версіях: Adventure Package та Explore Package. Обидва варіанти оснащуються чотирма електромотрами, що забезпечують повний привід, мають запас ходу в 500 кілометрів. Пізніше Rivian обіцяє запропонувати машини з більшим акумулятором і запасом ходу в 650 кілометрів, дорожчі приблизно на 10 тисяч доларів, а в останню чергу – бюджетну версію з автономним пробігом у 400 кілометрів.

Позашляховик Rivian R1S в версії Launch Edition буде першим у плані постачання, що стартує у серпні 2021 року. Покупцям такі машини обійшлись у 77,5 тисяч доларів. R1S Adventure Package почнуть відправляти у січні 2022 року, коштують вони ті ж 77,5 тисяч. Машини у виконанні Explore Package коштують на 7,5 тисяч дешевше, а доставлятимуть їх одночасно з Adventure. Перша партія пікапів Rivian R1T Launch Edition прибуде до покупців у червні наступного року, а в січні 2022 почнуть отримувати свої машини і замовники простіших виконань. Пікапи коштують від 67,5 до 75 тисяч доларів.

Rivian також розкрив, що готує більш компактні моделі для Європи і Китаю. Кожен з цих ринків отримає найбільш популярний у регіоні формат кузову. Виробництво планується локалізувати, хоча поки не ясно чи будуватиме Rivian власні заводи, чи доручить цю роботу підрядникам/партнерам.

Фото: онлайн-конфігуратор Rivian R1S та R1T / Carscoops