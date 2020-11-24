Кроме того, американский автопроизводитель анонсировал выход компактных моделей для рынков Европы и Китая, причем производить их планирует на локальных заводах.

Rivian открыл конфигуратор электрических кроссовера R1S и пикапа R1T, что позволяет познакомиться с выбором, предложенным американским стартапом. И теперь заказчики знают, когда смогут получить свои электрокары.

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Поздравительные версии Launch Edition были мгновенно распроданы клиентам, которые сделали ранние заказы с депозитом в 1000 долларов. Поэтому сейчас кроссовер и пикап доступны в США в двух версиях: Adventure Package и Explore Package. Оба варианта оснащаются четырьмя электромотрами, обеспечивающими полный привод, имеют запас хода в 500 километров. Позже Rivian обещает предложить машины с большим аккумулятором и запасом хода в 650 километров, дороже примерно на 10 тысяч долларов, а в последнюю очередь – бюджетную версию с автономным пробегом в 400 километров.

Внедорожник Rivian R1S в версии Launch Edition будет первым в плане снабжения, стартует в августе 2021 года. Покупателям такие машины обошлись в 77 500 долларов. R1S Adventure Package начнут отправлять в январе 2022 года, стоят они те же 77 500. Машины в исполнении Explore Package стоят на 7 500 дешевле, а доставлять их будут одновременно с Adventure. Первая партия пикапов Rivian R1T Launch Edition прибудет к покупателям в июне следующего года, а в январе 2022 года начнут получать свои машины и заказчики простых исполнений. Пикапы стоят от 67,5 до 75 тысяч долларов.

Rivian также раскрыл, что готовит более компактные модели для Европы и Китая. Каждый из этих рынков получит наиболее популярный в регионе формат кузова. Производство планируется локализовать, хотя пока не ясно будет строить Rivian собственные заводы, или поручит эту работу подрядчикам/партнерам.

Фото: онлайн-конфигуратор Rivian R1S и R1T / Carscoops