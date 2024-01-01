Peugeot e-2008 справился с "лосиным тестом"

Электрический Peugeot 2008 прошел "лосиный тест" с меньшей на 1 км/ч скоростью, чем установлено стандартом, но это отличный результат для автомобиля на батарейках, который полностью удовлетворил экспертов.

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2008 - это альтернатива, которую Peugeot предлагает таким моделям, как Hyundai Kona, Nissan Juke, Renault Captur и Volkswagen T-Roc. Это кроссовер, имеет 4,30 метра в длину и доступен с бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями.

Эксперты km77 тестировали электрическую версию мощностью 156 л. с., коммерческое название которой e-2008 115 кВт. Во время испытаний автомобиль показал образцовое и безопасное поведение, очень похожее на работу предыдущего поколения. Использовались шины Continental EcoContact 6Q размером 215/60 R17.

"Лосиный тест", это испытание в рамках заездов которого машина должна резко перестроиться - как при встрече с животным - в соседнюю полосу движения и вернуться в свою полосу.