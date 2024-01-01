Peugeot e-2008 впорався з "лосинним тестом"

Електричний Peugeot 2008 пройшов “лосинний тест” з меншою на 1 км/год швидкістю, ніж встановлено стандартом, але це чудовий результат для автомобіля на батарейках, який повністю задовольнив експертів.

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2008 — це альтернатива, яку Peugeot пропонує таким моделям, як Hyundai Kona, Nissan Juke, Renault Captur і Volkswagen T-Roc. Це кросовер, має 4,30 метра в довжину і доступний з бензиновими, гібридними та електричними двигунами.

Експерти km77 тестували електричну версію потужністю 156 к. с., комерційна назва якої e-2008 115 кВт. Під час випробувань автомобіль показав зразкову та безпечну поведінку, дуже схожу на роботу попереднього покоління. Використовувались шини Continental EcoContact 6Q розміром 215/60 R17.

“Лосинний тест”, це випробування у рамках заїздів якого машина повинна різко перебудуватися — як при зустрічі зі твариною — до сусідньої смуги руху і повернутися назад у свою смугу.