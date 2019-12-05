Французская марка возвращается в гонки на выносливость в партнерстве с командой Rebellion. Для допуска к участию в соревнованиях производитель должен выпустить и продать не менее 20 дорожных версий машин, которые будут соревноваться в чемпионате.

После десятилетнего перерыва, компания Peugeot решила вернуться в чемпионат по кольцевым гонкам на выносливость и представила прототип болида. Партнером автопроизводителя на треке будет команда Rebellion.

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Peugeot будет выступать в новом классе гиперкаров – WEC, начиная с сезона 2022 года. В отличие от предыдущих трековых прототипов Peugeot, с которыми марка побеждала в серии ILMC (предыдущее название класса) в 2010 и 2011 годах, новый гиперкар будет не дизельным, а гибридным.

Конкуренцию гиперкару Peugeot в лемановских гонках составят болиды Aston Martin и Toyota. По слухам, к сезону 2022 года также готовятся Porsche и Mercedes. Основой для трекового болида последней станет дорожный гиперкар AMG One.

Подробную информацию об автомобиле и партнерство Rebellion компания Peugeot обещает раскрыть в следующем году.

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