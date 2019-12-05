Французька марка повертається в гонки на витривалість в партнерстві з командою Rebellion. Для допуску до участі у змаганнях виробник має випустити і продати щонайменше 20 дорожніх версій машин, що змагатимуться в чемпіонаті.

Після десятирічної перерви, компанія Peugeot вирішила повернутись у чемпіонат з кільцевих перегонів на витривалість і представила прототип боліда. Партнером автовиробника на треку буде команда Rebellion.

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Peugeot виступатиме у новому класі гіперкарів – WEC, починаючи з сезону 2022 року. На відміну від попередніх трекових прототипів Peugeot, з якими марка перемагала в серії ILMC (попередня назва класу) у 2010 і 2011 роках, новий гіперкар буде не дизельним, а гібридним.

Конкуренцію гіперкару Peugeot в леманівських перегонах складуть боліди Aston Martin і Toyota. За чутками, до сезону 2022 року також готуються Porsche та Mercedes. Основою для трекового боліда останньої стане дорожній гіперкар AMG One.

Детальну інформацію про автомобіль та партнерство Rebellion компанія Peugeot обіцяє розкрити наступного року.

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