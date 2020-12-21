Часы выпущены под брендом Peugeot Armand и имеют исторический логотип марки. Их уже можно заказать онлайн.

Peugeot пополнила каталог фирменных аксессуаров и товаров накануне рождественских праздников. Три новые модели часов дополнят линейку юбилейных товаров, представленных в честь 210-летия бренда.

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Часы Peugeot серии Armand имеют одинаковые механизмы, но отличаются между собой внешне. Корпуса всех трех моделей выполнены из сатинированной стали и имеют водонепроницаемость до 50 метров.

Часы с металлическим браслетом имеют 36-миллиметровый циферблат и будут лучше смотреться на женской руке, модель с черным кожаным ремешком имеет 41-миллиметровый циферблат и матовый корпус.

Третьи часы с корпусом диаметром 41 миллиметр и кожаным коричневым ремешком могут считаться моделью для мужчин. Крышка корпуса этих часов украшена гравировкой, что обуславливает более дорогую цену этой модели – 149 евро, против 129 евро у первых двух часов.