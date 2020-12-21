Годинники випущені під брендом Peugeot Armand і мають історичний логотип марки. Їх вже можна замовити онлайн.

Peugeot поповнила каталог фірмових аксесуарів та товарів напередодні різдвяних свят. Три нові моделі годинників доповнять лінійку ювілейних товарів, представлених на честь 210-річчя бренду.

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Годинники Peugeot серії Armand мають однакові механізми, але різняться між собою зовні. Корпуси усіх трьох моделей виконані з сатинованої сталі та мають водонепроникність до 50 метрів.

Годинник з металевим браслетом має 36-міліметровий циферблат і краще пасуватиме жіночій руці, модель з чорним шкіряним ремінцем має 41-міліметровий циферблат та матовий корпус.

Треті годинник з корпусом діаметром 41 міліметр і шкіряним коричневим ремінцем може вважатись моделлю для чоловіків. Кришка корпуса цього годинника прикрашена гравіюванням, що обумовлює дорожчу ціну цієї моделі – 149 євро, проти 129 євро у перших двох годинників.