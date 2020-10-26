Лептоп називається Acer Book RS і пропонується з серією аксесуарів від Porsche Design.

Ноутбук Porsche Design Acer Book RS знаменує нове партнерство між двома брендами, що поєднує в собі функціональну філософію дизайну та інженерне мислення Porsche Design з технологічними інноваціями Acer та глибокими знаннями у комп'ютерному сегменті.

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Девайс має мінімалістичний дизайн і важить небагато, як і годиться карбоновим речам. Завдяки легкому матеріалу, який зазвичай використовується для гоночних автомобілів, Acer Book RS важить лише 1,25 кілограма. Товщина лептопа – всього 15,99 міліметрів.

Під стильним корпусом Porsche Design Acer Book RS ховається процесорне ядро Intel Core i7 11-го покоління з графікою Intel Iris Xe, додатковими дискретними графічними процесорами NVIDIA GeForce®MX350 та 16 ГБ оперативної пам'яті. 14-дюймовий сенсорний екран FHD IPS3 покритий шаром Antimicrobial Corning Gorilla Glass, при цьому він займає 90% поверхні верхньої частини корпусу ноутбука.

Porsche Design Acer Book RS доступний з комплектом чохлів для переноски та мишкою за ціною 2 338 євро.