Лэптоп называется Acer Book RS и предлагается с серией аксессуаров от Porsche Design.

Ноутбук Porsche Design Acer Book RS знаменует новое партнерство между двумя брендами, что сочетает в себе функциональную философию дизайна и инженерное мышление Porsche Design с технологическими инновациями Acer и глубокими знаниями в компьютерном сегменте.

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Девайс имеет минималистичный дизайн и весит немного, как и полагается карбоновым вещам. Благодаря легкому материалу, который обычно используется для гоночных автомобилей, Acer Book RS весит всего 1,25 килограмма. Толщина лэптопа – всего 15,99 миллиметров.

Под стильным корпусом Porsche Design Acer Book RS скрывается процессорное ядро Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, дополнительными дискретными графическими процессорами NVIDIA GeForce®MX350 и 16 ГБ оперативной памяти. 14-дюймовый сенсорный экран FHD IPS3 покрыт слоем Antimicrobial Corning Gorilla Glass, при этом он занимает 90% поверхности верхней части корпуса ноутбука.

Porsche Design Acer Book RS доступен с комплектом чехлов для переноски и мышкой по цене 2 338 евро.