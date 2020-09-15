Тренажер для киберспорта AMR-C01 выйдет ограниченной серией из 150 экземпляров.

Компания Aston Martin представила первый в истории бренда киберспортивный гоночный симулятор AMR-C01, разработанный совместно с технологической студией Curv Racing Simulators.

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Автопроизводитель называет свой симулятор “лучшим гоночным тренажером премиум-класса”. Он представляет собой монокок из карбона, в котором размещен изогнутый широкоформатный монитор, кресло от гиперкара Aston Martin Valkyrie и гоночное рулевое колесо с дополнительными элементами управления.

Каждый такой тренажер собирается вручную и соответствует высоким стандартам качества Aston Martin. Программное обеспечение включает Assetto Corsa для сверхреалистичного погружения в процесс вождения. Кроме того, покупатели смогут персонализировать свой тренажер, выбрав один из нескольких оттенков “кузова” из фирменной палитры Aston Martin.

Фото: киберспортивный симулятор Aston Martin AMR-C01 / Aston Martin

Симулятор Aston Martin AMR-C01 выпустят тиражом в 150 экземпляров, каждый будет стоить, как новенький автомобиль бизнес-класса – 57 500 фунтов. Продажи стартуют в четвертом квартале этого года.

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