Студия Universal обнародовала еще один трейлер новой картины, которая выйдет на экраны 12 ноября. В фильме будет много драйва и экшена.

В трейлере можно заметить эксклюзивный гиперкар Aston Martin Valkyrie, а уже в следующем кадре – классический Aston Martin DB5.

Также интересно: Небольшая авария уникального Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse обойдется владельцу в кругленькую сумму

Двадцать пятый фильм из серии фильмов об английском агенте Джеймсе Бонде, герое романов Яна Флеминга станет пятым по счету с Дэниелом Крейгом в главной роли. По сюжету ленты, Бонд уже не действует секретным агентом – он оставил службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако старые дела дают о себе знать и однажды к нему наведывается друг с ЦРУ Феликс Лейтер с просьбой о помощи. Нужно освободить похищенного ученого. Задача по спасению ученого оказывается гораздо опаснее, чем казалось. В результате Бонд идет по следу загадочного злодея, вооруженного новыми опасными технологиями.

Фото: классический Aston Martin DB5 со шпионским оборудованием / Motor1

Съемки картины проходили в Италии, Норвегии, Ямайке и Великобритании. В прокат в украинских кинотеатрах фильм выйдет 12 ноября.

Смотрите также: На продажу выставили единственный в мире универсал Bertone Aston Martin Jet 2+2 Shooting Brake