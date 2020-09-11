Студія Universal оприлюднила ще один трейлер нової картини, що вийде на екрани 12 листопада. У фільмі буде багато драйву та екшену.

У трейлері можна помітити ексклюзивний гіперкар Aston Martin Valkyrie, а вже у наступному кадрі – класичний Aston Martin DB5.

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Двадцять п'ятий фільм із серії фільмів про англійського агента Джеймса Бонда, героя романів Яна Флемінга стане п’ятим за рахунком із Деніелом Крейґом у головній ролі. За сюжетом стрічки, Бонд вже не є чинним секретним агентом – він залишив службу і насолоджується спокійним життям на Ямайці. Однак старі справи дають про себе знати і одного дня до нього навідується приятель з ЦРУ Фелікс Лайтер із проханням про допомогу. Потрібно визволити викраденого вченого. Завдання з порятунку вченого виявляється набагато небезпечнішим, ніж здавалося. В результаті Бонд йде по сліду загадкового лиходія, озброєного новими небезпечними технологіями.

Фото: класичний Aston Martin DB5 зі шпигунським обладнанням / Motor1

Зйомки картини проходили у Італії, Норвегії, Ямайці та Великобританії. У прокат в українських кінотеатрах фільм вийде 12 листопада.

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