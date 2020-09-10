Бути власником унікального автомобіля – приємно, але вкрай витратно. Особливо, якщо цей автомобіль має приставку "гіпер" і є одним з найшвидших спорткарів на планеті.

Екзотичні автомобілі не лише коштують дорого самі по собі, а й потребують постійних витрат на утримання.

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Так, будь-який Veyron споживає на кожну сотню кілометрів до 25 літрів бензину. Комплект шин для нього коштує близько 40 тисяч доларів, а разом з не новими колісними дисками обійдеться у 100 тисяч доларів. Власник одного з унікальних “Вейронів” розповів, що утримання гіперкара обходиться йому у шестизначну суму щороку. Тому навіть така дрібничка, як відірваний бампер, влетить власнику в копійочку.

Інцидент трапився у Швейцарії, на зльоті власників екзотичної техніки. Під час демонстраційного заїзду власник Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc (“Біле Золото”) не розрахував гальмівний шлях і протаранив автомобілем загороджувальні тюки з сіна.



За словами очевидців, Bugatti уникнув серйозних пошкоджень, однак одне з ребер, що проходять через центр правого повітрозабірника, у передньому бампері, тріснуло навпіл. Скоріш за все, передній бампер доведеться замінити повністю.

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