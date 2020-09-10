Быть владельцем уникального автомобиля – приятно, но крайне затратно. Особенно, если этот автомобиль имеет приставку "гипер" и является одним из самых быстрых спорткаров на планете.

Экзотические автомобили не только стоят дорого сами по себе, но и требуют постоянных затрат на содержание.

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Так, любой Veyron потребляет на каждую сотню километров до 25 литров бензина. Комплект шин для него стоит около 40 тысяч долларов, а вместе с не новыми колесными дисками обойдет в 100 тысяч долларов. Владелец одного из уникальных “Вейронов” рассказал, что содержание гиперкара обходится ему в шестизначную сумму ежегодно. Поэтому даже такая безделушка, как оторванный бампер, влетит владельцу в копеечку.

Инцидент произошел в Швейцарии, на взлете владельцев экзотической техники. Во время демонстрационного заезда владелец Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse l'or Blanc (“Белое Золото”) не рассчитал тормозной путь и протаранил автомобилем заградительные тюки из сена.

По словам очевидцев, Bugatti избежал серьезных повреждений, однако одно из ребер, проходящих через центр правого воздухозаборника в переднем бампере, треснуло пополам. Скорее всего, передний бампер придется заменить полностью.

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