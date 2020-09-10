Ексклюзивний Aston Martin від кузовного ательє Bertone,продає дилерський центр у Великобританії.

Цей автомобіль розпочав своє життя седаном Rapide, однак силами ательє Bertone перетворився на шутінг-брейк, який кузовні майстри привезли на Женевський автосалон 2013 року. Зараз автомобіль виставлений на продаж у Британії компанією ClassicMobilia.

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Конструкція даху Shooting Brake дозволила значно збільшити простір над головою для пасажирів заднього ряду. Крім того, автомобіль оснащений задніми дверима з гідравлічним підйомом, а задні сидіння можуть автоматично складатися одним натисканням кнопки. Майстерня Bertone також оснастила місця ззаду мультимедійними екранами, вбудованими в підголовники передніх крісел.

У салоні присутній дерев'яне оздоблення з дуба капа на центральній консолі і дверях, а також ефектна чорно-бежева шкіряна оббивка сидінь і приладової панелі. Одним з найефектніших елементів інтер'єру салону є прозорий скляний дах, який можна зробити непрозорим натисканням кнопки. Багажник вкритий чорним килимом з срібними полозами і чорними вставками.

Фото: унікальний Bertone Aston Martin Jet 2+2 Shooting Brake / Carscoops

Автомобіль приводить у рух 5,9-літровий атмосферний V12 потужністю у 470 к.с. – оригінальний агрегат та шасі Rapide залишились недоторканими.

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