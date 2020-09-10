Эксклюзивный Aston Martin от кузовного ателье Bertone продает дилерский центр в Великобритании.

Этот автомобиль начал свою жизнь седаном Rapide, однако силами ателье Bertone превратился в шутинг-брейк, который кузовные мастера привезли на Женевский автосалон 2013 года. Сейчас автомобиль выставлен на продажу в Великобритании компанией ClassicMobilia.

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Конструкция крыши Shooting Brake позволила значительно увеличить пространство над головой для пассажиров заднего ряда. Кроме того, автомобиль оснащен задними дверями с гидравлическим подъемом, а задние сиденья могут автоматически складываться одним нажатием кнопки. Мастерская Bertone также оснастила места сзади мультимедийными экранами, встроенными в подголовники передних кресел.

В салоне присутствует деревянная отделка из дуба капа на центральной консоли и дверях, а также эффектная черно-бежевая кожаная обивка сидений и приборной панели. Одним из самых эффектных элементов интерьера салона является прозрачная стеклянная крыша, которую можно сделать непрозрачной нажатием кнопки. Багажник покрыт черным ковром с серебряными полозьями и черными вставками.

Фото: уникальный Bertone Aston Martin Jet 2+2 Shooting Brake / Carscoops

Автомобиль приводит в движение 5,9-литровый атмосферный V12 мощностью в 470 л.с. – оригинальный агрегат и шасси Rapide остались нетронутыми.

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