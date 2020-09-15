Тренажер для кіберспорту AMR-C01 вийде обмеженою серією зі 150 екземплярів.
Компанія Aston Martin представила перший в історії бренду кіберспортивний гоночний симулятор AMR-C01, розроблений спільно з технологічної студією Curv Racing Simulators.
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Автовиробник називає свій симулятор “кращим гоночним тренажером преміум-класу”. Він являє собою монокок з карбону, в якому розміщено вигнутий широкоформатний монітор, крісло від гіперкара Aston Martin Valkyrie та гоночне рульове колесо з додатковими елементами управління.
Кожен такий тренажер збирається вручну і відповідає високим стандартам якості Aston Martin. Програмне забезпечення включає Assetto Corsa для надреалістичного занурення в процес водіння. Крім того, покупці зможуть персоналізувати свій тренажер, вибравши один з кількох відтінків “кузову” з фірмової палітри Aston Martin.
Фото: кіберспортивний симулятор Aston Martin AMR-C01 / Aston Martin
Симулятор Aston Martin AMR-C01 випустять тиражем у 150 екземплярів, кожен коштуватиме як новенький автомобіль бізнес-класу – 57 500 фунтів. Продажі стартують у четвертому кварталі цього року.
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