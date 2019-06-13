Илон Маск заявил, что работает над автомобилем-субмариной, и сделал еще несколько интересных заявлений во время встречи с акционерами.

На ежегодном собрании акционеров Tesla гендиректор компании Илон Маск делился важной информацией о компании в течение почти полутора часов. Ниже представлено краткое изложение самых интересных сообщений.

Во время встречи акционеров в штаб-квартире Tesla в Пало Альто, было интересно и снаружи, и внутри. В первом случае можно было смотреть, а во втором – слушать. Вот что рассказал глава компании Илон Маск.

Пикап Tesla

Маск заявил, что “это будет самый крутой автомобиль из всех, которые я когда-либо видел”. По словам Маска, он настолько футуристический, что достоин страниц фантастического романа. Показать – не показал, но заверил, что представит машину уже этим летом.

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Автомобиль-амфибия

Основатель Tesla уделил немало внимания довольно необычному транспорту, который является еще более фантастическим, чем пикап: машине-субмарине. Маск отметил, что он видит ее в образе Lotus Esprit из фильма “Шпион, который меня любил” 1977 года. Он добавил, что даже приобрел этот автомобиль для частной коллекции (прим. в 2013 году). Тогда он был разочарован тем, что на самом деле автомобиль не трансформировался и был бутафорным. Маск пообещал “модернизировать авто с помощью электрической трансмиссии Tesla и заставить его трансформироваться по-настоящему”.

Спорткар Джеймса Бонда мог превращаться из автомобиля в субмарину прямо под водой. Для этого спецагенту 007 нужно было лишь нажать одну кнопку.

Илон Маск пообещал в ближайшее время показать по крайней мере “один выставочный образец”. Автомобиль в перспективе могут даже начать изготавливать для узкого, но восхищенного круга покупателей.

Спрос на Tesla

Несмотря на все неурядицы, с которыми приходится бороться Маску и его команде, и вопреки заявлениям экспертов с Уолл-Стрит, руководитель Tesla утверждает, не имеет никаких проблем со спросом на электрокары. Даже наоборот, количество заказов превышает текущие производственные мощности Tesla.

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Поглощение Maxwell Technologies

Недавно Tesla официально завершила покупку компании Maxwell Technologies, которая занимается разработкой технологий ультраконденсаторов и аккумуляторов. Маск заявил, что эта сделка является крайне важной со стратегической точки зрения, так как позволит сделать аккумуляторы для электрокаров Tesla дешевле и лучше по производительности.

Майнинг Tesla

Добыча полезных ископаемых для производства акумуляторв собственными силами будет иметь тот же эффект, что и приобретение Maxwell. И руководство “Теслы” рассматривает такую возможность.

Страхование от Tesla

Илон Маск утверждает, страховка от Tesla будет гораздо более конкурентоспособной и выгодной, чем любое другое страховое предложение на рынке.

Функция Advanced Summon

То, что сейчас называется Advanced Summon, на самом деле еще не является полноценной версией системы автономной подачи автомобиля владельцу. Последнее обновление улучшило функции системы и позволяет вызвать машину за несколько десятков метров, чтобы она самостоятельно приехала к водителю на любое расстояние в режиме Автопилота. “Я всегда немного оптимистичен, когда дело касается сроков релиза”, – отметил Маск, пояснив, что полный функционал придется немного подождать.

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