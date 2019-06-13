Ілон Маск заявив, що працює над автомобілем-субмариною та зробив ще кілька цікавих заяв під час зустрічі з акціонерами.

На щорічних зборах акціонерів Tesla гендиректор компанії Ілон Маск ділився важливою інформацією про компанію протягом майже півтори години. Нижче представлено стисле викладення найцікавіших повідомлень.

Під час зустрічі акціонерів у штаб-квартирі Tesla в Пало Альто, було цікаво й зовні і всередині. У першому випадку можна було дивитись, а в другому – слухати. Ось що розповів голова компанії Ілон Маск.

Пікап Tesla

Маск заявив, що “це буде найкрутіший автомобіль з усіх, що який я будь-коли бачив”. За словами Маска, він настільки футуристичний, що гідний сторінок фантастичного роману. Показати – не показав, але запевнив, що представить машину вже цього літа.

Дивіться також: Космічний корабель Lexus QZ 618 Galactic Enforcer "Людей у чорному"

Автомобіль амфібія

Засновник Tesla приділив чимало уваги досить незвичному транспорту, який є ще більш фантастичним за пікап: машину-субмарину. Маск зазначив, що він бачить її в образі Lotus Esprit з фільму “Шпигун, який мене любив” 1977 року. Він додав, що навіть придбав цей автомобіль для приватної колекції (прим. у 2013 році). Тоді він був розчарований тим, що насправді автомобіль не трансформувався і був бутафорним. Маск пообіцяв “модернізувати авто за допомогою електричної трансмісії Tesla і змусити його трансформувався по-справжньому”.

Спорткар Джеймса Бонда міг перетворюватись з автомобіля на субмарину прямо під водою. Для цього спецагенту 007 потрібно було лише натиснути одну кнопку.

Ілон Маск пообіцяв найближчим часом показати принаймні “один виставковий зразок”. Автомобіль в перспективі можуть навіть почати виготовляти для вузького, але захопленого кола покупців.

Попит на Tesla

Незважаючи на усі негаразди, з якими доводиться боротись Маску та його команді, та всуперч заявам експертів з Уолл-Стріт, керівник Tesla стверджує, не має жодних проблем з попитом на електрокари. Навіть навпаки, кількість замовлень перевищує поточні виробничі потужності Tesla.

Також цікаво: У США продають автомобільний музей разом із величезним ранчо за 280 мільйонів доларів

Поглинання Maxwell Technologies

Нещодавно Tesla офіційно завершила покупку компанії Maxwell Technologies, котра займається розробкою технологій ультраконденсаторів і акумуляторів. Маск заявив, що ця угода є вкрай важливою зі стратегічної точки зору, адже дозволить зробити акумулятори для електрокарів Tesla дешевшими й кращими за продуктивністю.

Майнінг Tesla

Видобуток корисних копалин для виробництва акумуляторв власними силами, матиме той же ефект, що й придбання Maxwell. І керівництво “Тесли” розглядає таку можливість.

Страхування від Tesla

Ілон Маск стверджує, страховка від Tesla буде набагато більш конкурентоспроможною і вигідною, ніж будь-яка інша страхова пропозиція на ринку.

Функція Advanced Summon

Те, що зараз називається Advanced Summon, насправді ще не є повноцінною версією системи автономної подачі автомобіля власнику. Останнє оновлення покращило функції системи і дозволяє викликати машину за кілька десятків метірв, аби вона самостійно приїхала до водія на будь-яку відстань в режимі Автопілоту. “Я завжди трохи оптимістичний, коли справа стосується термінів релізу”, – зазначив Маск, пояснивши, що повного функціоналу доведеться заждати.

Читайте також: Бум на електромобілі в Україні продовжується