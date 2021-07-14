Внешность концепта также стоит в стороне современных трендов.

Итальянский производитель суперкаров Automobili Pininfarina представил концепт под названием Teorema, полностью разработанный в виртуальной среде. "Теорема" дает представление о том, какой должна быть "мобильность будущего".

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Итальянцы лишь отметили, что теоретический автомобиль имеет длину 5,4 метра и высоту 1,4 метра, а в движение его должна приводить электрическая силовая установка. Никаких других технических подробностей Pininfarina не раскрыла.

Электрокар получил весьма необычный кузов с подвижной крышей, которая открывает доступ в салон. Таким образом, у концепта отсутствуют традиционные дверцы. Это позволило повысить жесткость конструкции и более практично использовать внутреннее пространство.

Салон, как и у многих современные концептов, выполнен в стиле лаунж-зоны или гостиной. Интерьер предлагает пять мест, при этом водитель размещен в центре кабины. В режиме движения на автопилоте, кресло водителя разворачивается в салон, а четыре других кресла могут образовывать лежаки.

Кроме того, Teorema предусматривает использование "искусственного интеллекта", поддержку сетей 5G и технологии дополненной реальности с трансляцией изображения на окна.

Фото: концепт Pininfarina Teorema / Automobili Pininfarina