Зовнішність концепта також стоїть осторонь сучасних трендів.

Італійський виробник суперкарів Automobili Pininfarina представив концепт під назвою Teorema, повністю розроблений у віртуальному середовищі. “Теорема” дає уявлення про те, якою має бути “мобільність майбутнього”.

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Італійці лиш зазначили, що теоретичний автомобіль має довжину 5,4 метра і висоту 1,4 метра, а у рух його повинна приводити електрична силова установка. Жодних інших технічних подробиць Pininfarina не розкрила.

Електрокар отримав вельми незвичайний кузов з рухомим дахом, який відкриває доступ до салону. Таким чином, у концепту відсутні традиційні дверцята. Це дозволило підвищити жорсткість конструкції та більш практично використовувати внутрішній простір.

Салон, як і багато сучасних концептів, виконаний у стилі лаунж-зони або вітальні. Інтер’єр пропонує п’ять місць, при цьому водій розміщений у центрі кабіни. В режимі руху на автопілоті, крісло водія розвертається в салон, а чотири інших крісла можуть утворювати лежаки.

Крім того, Teorema передбачає використання “штучного інтелекту”, підтримку мереж 5G і технології доповненої реальності з трансляцією зображень на вікна.

Фото: концепт Pininfarina Teorema / Automobili Pininfarina