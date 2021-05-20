Новая модель шин была создана специально для ЭКО-дружественных машин. Первым автомобилем, обутым в шины будет BMW X5 xDrive45e.

Общественная некоммерческая организация Forest Stewardship Council (“Лесной попечительский совет”) сертифицировала 22-дюймовые шины для гибрида BMW X5 xDrive45e, как экологический продукт.

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При производстве новых шин применяют сертифицированные “Лесным попечительским советом” (FSC) натуральный каучук и вискозное волокно. Ими будут комплектовать гибриды BMW X5 xDrive45e, выпускаемые американским заводом BMW Group Plant Spartanburg.

BMW и FSC сотрудничают уже не первый год. В 2013-м немецкий производитель начал применять FSC-древесину для отделки салона i3, в 2017 году стороны совместно выступили за разработку правил выращивания каучуконосов в Таиланде, а в 2020 году BMW начала использовать одобренную FSC древесину для декора кроссовера BMW iX.

Более 10 миллионов мелких землевладельцев из Юго-Восточной Азии производят 85 процентов натурального каучука. Спрос на него растет, и к 2025 году может достичь 19 миллионов тонн. Расширение плантаций каучуконосов грозит уничтожением лесов на больших территориях, деградацией лесов и потерей биоразнообразия, против чего выступает FSC.

BMW сообщает, что 394-сильный X5 xDrive45e тратит 1,2–1,7 литра бензина на 100 километров и выбрасывает в атмосферу 27-39 грамм диоксида углерода на каждый километр пробега. Гибрид по крайней мере на 40 процентов чище бензинового X5 xDrive40i.

Фото: экологические шини для BMW X5 xDrive45e / BMW