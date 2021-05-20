Нова модель шин була створена спеціально для еко-дружніх машин. Першим автомобілем, взутим у такі шини буде BMW X5 xDrive45e.

Громадська некомерційна організація Forest Stewardship Council (“Лісова опікунська рада”) сертифікувала 22-дюймові шини для гібрида BMW X5 xDrive45e, як екологічний продукт.

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При виробництві нових шин застосовують сертифіковані “Лісовою опікунською радою” (FSC) натуральний каучук і віскозне волокно. Ними будуть комплектувати гібриди BMW X5 xDrive45e, що випускаються американським заводом BMW Group Plant Spartanburg.

BMW і FSC співпрацюють вже не перший рік. У 2013-му німецький виробник почав застосовувати FSC-деревину для оздоблення салону i3, у 2017 році сторони спільно виступили за розробку правил вирощування каучуконосов в Таїланді, а у 2020 році BMW почала використовувати схвалену FSC деревину для декору кросовера BMW iX.

Понад 10 мільйонів дрібних землевласників з Південно-Східної Азії виробляють 85 відсотків натурального каучуку. Попит на нього зростає, і до 2025 року може досягти 19 мільйонів тонн. Розширення плантацій каучуконосов загрожує знищенням лісів на великих територіях, деградацією лісів і втратою біорізноманіття, проти чого виступає FSC.

BMW повідомляє, що 394-сильний X5 xDrive45e витрачає 1,2–1,7 літра бензину на 100 кілометрів і викидає в атмосферу 27-39 грамів діоксиду вуглецю на кожен кілометр пробігу. Гібрид принаймні на 40 відсотків чистіший за бензиновий X5 xDrive40i.

Фото: екологічні шини для BMW X5 xDrive45e / BMW