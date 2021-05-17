Експериментальна мережа таких станцій розгорнута концерном Geely і називається просто Battery Swap, тобто "зміна батарей".

Швидка заміна тягових акумуляторів в електрокарах розглядалась, як альтернатива тривалим зарядкам, ще на початку електромобільного буму, однак лише зараз реалізація цієї ідеї почала набирати обертів. Нещодавно китайський автовиробник NIO почав встановлювати станції автоматичної заміни батарей електромобілів Power Swap Station 2.0, які виконують операцію всього за 5 хвилин. А тепер компанія Geely демонструє власну станцію, ще кращу.

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На станції Geely Battery Swap заміна батарей в електрокарі відбувається усього за хвилину. Звісно, за умови, що сам електрокар пристосований для таких операцій.

При необхідності замінити розряджену батарею на заряджену, власник електромобіля Geely відкриває мобільний додаток і прокладає маршрут до найближчої станції. Прибувши на станцію, водію потрібно розмістити машину на спеціальному майданчику, а далі комплекс зробить усе автоматично.

Фото: станція швидкісної заміни акумуляторів електрокарів Geely / ITC

Для користувача увесь процес не складніший, ніж миття машини в тунельній мийці. Після завершення процесу, додаток виводить відповідне повідомлення, яке дозволяє виїзд зі станції.