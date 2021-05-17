Дивитись на це боляче, однак подібні жертви необхідні, задля безпеки майбутніх власників 25 машин SCG 004S.

Суперкар SCG 004S від Scuderia Cameron Glickenhaus – це дорожня версія суперкара 004, представленого американською фірмою листопаді 2017 року. У серпні 2020 року виробник показав серійну версію 004S та оголосив про початок виробництва у жовтні 2020 року на заводі в штаті Коннектикут. Зараз машини проходять омологацію, яка вимагає і краш-тестів.

Дивіться також: Подивіться, як пожежники гасять палаючі машини ковдрами: відео

Розробка дорожнього суперкара, як мінімум, складна. Особливо це стосується невеликих виробників, таких як Scuderia Cameron Glickenhaus, які повинні відповідати суворим державним правилам, зберігаючи при цьому життєздатність бізнесу. Для компанії, яка планує створити дуже обмежений тираж із 25 автомобілів, краш-тестування прототипу представляє величезний ризик.

Ларрі Косілла з каналу Ammo NYC отримав рідкісну можливість провести деякі випробування щодо деталізації техніки та виробів перед тим, як машину відправили на краш-тест. Він виступатиме аудитором для кожного примірника Glickenhaus 004S, перед тим, як вони потраплять до своїх власників.

Фото: SCG 004S / Scuderia Cameron Glickenhaus

Glickenhaus пропонує клієнтам безліч опцій, які дозволяють виготовляти машини, відповідно до смаків замовників. Персоналізація починається з кузову 004S (S означає Stradale, тобто “дорога”), який може мати унікальний відтінок фарби чи демонструвати світу оголений карбон.

Інженерна команда Glickenhaus використовує комп'ютерне моделювання, щоб оцінити деформації від аварії, однак для Міністерства транспорту США ніщо не може перевершити справжніх випробувань, тому розбиття суперкара є критичною необхідністю.

SCG випускається також у версії 004C – “Competizione” для треку, а на черзі поява топової версії 004CS – “Competizione Stradale”, яка зможе використовуватись як на треку, так і на громадських дорогах.