Смотреть на это больно, однако подобные жертвы необходимы, для безопасности будущих владельцев 25 машин SCG 004S.

Суперкар SCG 004S от Scuderia Cameron Glickenhaus – это дорожная версия суперкара 004, представленного американской фирмой ноябре 2017 года. В августе 2020 года производитель показал серийную версию 004S и объявил о начале производства в октябре 2020 года на заводе в штате Коннектикут. Сейчас машины проходят омологацию, которая требует краш-тестов.

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Разработка дорожного суперкара, как минимум, сложная. Особенно это касается небольших производителей, таких как Scuderia Cameron Glickenhaus, которые должны отвечать строгим государственным правилам, сохраняя при этом жизнеспособность бизнеса. Для компании, которая планирует создать очень ограниченный тираж из 25 автомобилей, краш-тестирование прототипа представляет огромный риск.

Ларри Косилла с канала Ammo NYC получил редкую возможность провести некоторые испытания по детализации техники и изделий перед тем, как машину отправили на краш-тест. Он будет выступать аудитором для каждого экземпляра Glickenhaus 004S, перед тем, как они попадут к своим владельцам.

Фото: SCG 004S / Scuderia Cameron Glickenhaus

Glickenhaus предлагает клиентам множество опций, которые позволяют изготавливать машины, в соответствии со вкусами заказчиков. Персонализация начинается с кузова 004S (S означает Stradale, то есть "дорога"), который может получить уникальный оттенок краски или демонстрировать миру обнаженный карбон.

Инженерная команда Glickenhaus использует компьютерное моделирование, чтобы оценить деформации от аварии, однако для Министерства транспорта США ничто не может превзойти настоящих испытаний, поэтому повреждение суперкара является критической необходимостью.

SCG выпускается также в версии 004C – "Competizione" для трека, а на очереди появление топовой версии 004CS – "Competizione Stradale", которая сможет использоваться как на треке, так и на общественных дорогах.