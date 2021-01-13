К сожалению, пока это лишь теория, подкрепленная рендером двухдверного спорткара. Хотя ее автор славится реализацией своих безумных идей.

Основатель и глава компании Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) Джеймс Гликенхаус обнародовал рендер очень интересного автомобиля под названием SCG 009 Concept. Подпись к изображению Range NY-LA намекает на грандиозный запас хода.

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Несмотря на слово Concept в описании этого рендера, нет никаких гарантий того, что он будет воплощен в жизнь хотя бы в виде концепта, не говоря о серийном производстве. А если подобное и случится, то очень не скоро.

Проект SCG 009 представляет водородный гиперкар на топливных элементах. Причем водород предполагается хранить на борту машины в сжиженном виде – в современных водородных электрокарах такой способ не используется. Фантастический электромобиль Гликенхауса мог бы преодолевать расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса без необходимости останавливаться для дозаправок. А это расстояние составляет 4490 километров.

В середине 2000-х компания BMW экспериментировала с жидким водородом на борту, однако технология не нашла коммерческого продолжения. В отличие от газообразного водорода, который используют современные водородные электрокары. Преимущество же водорода в жидком состоянии – высокая плотность, которая и может обеспечить высокую производительность SCG 009. В теории.

Тем временем Гликенхаус заявил: его компания планирует сделать водородную версию багги SCG Boot, чтобы выступить с ней в ралли-рейде Baja 1000 в 2023 году, причем пройти всю тысячу миль (1600 километров) без заправки.