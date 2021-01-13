На жаль, поки що це лише теорія, підкріплена рендером дводверного спорткара. Хоча її автор славиться реалізацією своїх шалених ідей.

Засновник і глава компанії Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) Джеймс Глікенхаус оприлюднив рендер дуже цікавого автомобіля під назвою SCG 009 Concept. Підпис до зображення Range NY-LA натякає на грандіозний запас ходу.

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Незважаючи на слово Concept в описі цього рендера, немає жодних гарантій того, що він буде втілений у життя хоча б у вигляді концепту, не кажучи про серійне виробництво. А якщо подібне й трапиться, то дуже не скоро.

Проект SCG 009 уявляє водневий гіперкар на паливних елементах. Причому водень передбачається зберігати на борту машини в зрідженому вигляді – у сучасних водневих електрнокарах такий спосіб не використовується. Фантастичний електромобіль Глікенхауса міг би долати відстань від Нью Йорку до Лос Анджелеса без необхідності зупинятись для дозаправок. А ця відстань становить 4490 кілометрів.

У середині 2000-х компанія BMW експериментувала з рідким воднем на борту, однак технологія не знайшла комерційного продовження. На відміну від газоподібного водню, який використовють сучасні водневі електрокари. Перевага ж водню в рідкому стані – висока щільність, яка й може забезпечити високу продуктивність SCG 009. В теорії.

Тим часом Глікенхаус заявив: його компанія планує зробити водневу версію баггі SCG Boot, щоб виступити з нею в ралі-рейді Baja 1000 у 2023 році, причому пройти всю тисячу миль (1600 кілометрів) без заправки.