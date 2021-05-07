Без воды или пены и достаточно быстро.

Тушение горящих автомобилей – трудное дело, особенно, когда горит электрокар. И фирма Bridgehill из Норвегии нашла гениальное в своей простоте решение.

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В недавней роковой аварии с Tesla пожарные использовали более 120 тысяч литров воды для тушения пожара, но норвежская компания, которая называется Bridgehill, предлагает лучшее решение – пожарное одеяло, которое может накрыть целый автомобиль. Оно подавляет пламя, лишая огонь необходимого для горения кислорода. Таким образом электрокар с горящим аккумулятором можно потушить за 20 минут.

Одеяло большое, размером 6 на 8 метров, способно покрыть самые крупные марки и модели авто. Одеяло весит 28 килограммов и помещается в довольно компактную сумку. Для использования нужно расстелить одеяло на земле, натянуть его на горящий автомобиль и убедиться, что одеяло плотно прилегает к земле, не пропуская воздух и не выпуская огонь. Компания рекомендует оставить одеяло на машине по крайней мере на 20 минут, чтобы гарантировать тушения, а убирать его советует только обученным пожарным.

Компания предлагает два типа одеял – Standard и Pro. Стандарт выглядит как единичный продукт, предназначенный для помещений с высокой концентрацией автомобилей, таких как гаражи и ремонтные мастерские. Версия Pro может использоваться до 30 раз, что идеально подходит для пожарных и других организаций по безопасности.

Одеяла изготавливаются из специальной ткани BridgeTech. Это уникальная жаропрочная ткань на основе материала, используемого для защиты космических кораблей.