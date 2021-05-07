Без води або піни і досить швидко.

Гасіння палаючих автомобілів – важка справа, особливо, коли горить електрокар. Та фірма Bridgehill з Норвегії знайшла геніальне у своїй простоті рішення.

Дивіться також: Німці виявили поклади літію, якого вистачить 400 мільйонам електрокарів

У нещодавній фатальній аварії з Tesla пожежники використали більше 120 тисяч літрів води для гасіння пожежі, але норвезька компанія, що називається Bridgehill, пропонує краще рішення – пожежну ковдру, яка може накрити цілий автомобіль. Вона придушує полум’я, позбавляючи вогонь необхідного для горіння кисню. У такий спосіб електрокар з палаючим акумулятором можна загасити за 20 хвилин.

Ковдра велика, розміром 6 на 8 метрів, здатна покрити найрізноманітніші марки та моделі авто. Ковдра важить 28 кілограмів і вміщується у досить компактну сумку. Для використання потрібно розстелити ковдру на землі, натягнути її на палаючий автомобіль і переконатися, що ковдра щільно прилягає до землі, не пропускаючи повітря і не випускаючи вогонь. Компанія рекомендує залишити ковдру на машині принаймні на 20 хвилин, щоб гарантувати гасіння, а прибирати її радить лише навченим пожежникам.

Компанія пропонує два типи ковдр – Standard і Pro. Стандарт виглядає як одиничний продукт, призначений для приміщень з високою концентрацією автомобілів, таких як гаражі та ремонтні майстерні. Версія Pro може використовуватись до 30 разів, що ідеально підходить для пожежників та інших організацій з безпеки.

Ковдри виготовляються зі спеціальної тканини BridgeTech. Це унікальна жароміцна тканина на основі матеріалу, що використовується для захисту космічних кораблів.