"Укравтодор" планирует построить концессионную дорогу Стрый – Myкачево. Автобaн будет пролегaть через Львовскую и Зaкарпатскую область и будет служить альтернативой трaсы Киев – Чоп.

Еще в мае 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог и турецкая компания "Онур конструкцион интернешнл" подписали меморандум о подготовке предложения для строительства новой дороги Стрый – Мукачево в рамках государственно-частного партнерства. По меморандуму, компания Onur за свой счет должна разработать технико-экономическое обоснование для строительства дороги.

Читайте также Стало известно, где будет построен первый концессионный автобан в Украине

Как пояснил в интервью LegalHub заместитель министра финансов Александр Кава, площадь страны достаточно велика – и относительно низкая плотность населения. Чтобы проект дороги был успешен и интересен для инвесторов, среднегодовой среднесуточный трафик должен составлять не менее 18 тыс. авто, а такой уровень есть только на подходах к Киеву и некоторым городам-миллионникам.

По его словам, новый скоростной путь позволил бы от Белой Церкви в столицу доезжать за 30-35 минут без нарушения скоростного режима. Кроме того, есть перспектива строительства концессионной дороги от города Стрый (Львовская область) в направлении Мукачево через горный хребет.

Кава отметил, что автобан позволил бы автомобилистам вдвое быстрее доезжать от Львова в Мукачево и преодолевать карпатский хребет. По его словам, будет очевидна экономия времени и горючего.

“По дороге от Львова к Myкачево автомобилист едет около 4 часов. Новой скоростной дорогой, которая была бы проложена в варианте две плюс две полосы со скоростью 130 км в час, продолжительность поездки составляла около 2 человек. А сэкономленное время и топливо мониторизировать в виде платы за проезд”, - добавил заступник министра.

Напомним, что в этом году «Укравтодор» анонсировал строительство первого платного автобана Краковец – Львов – Броды – Ровно, что также станет альтернативой имеющимся дорогам Львов – Краковец и Киев – Чоп. Разработать технико-экономическое обоснование для реализации проекта должна компания "Автомагистраль Юг".

Сейчас в Украине нет ни одной платной дороги, концепция которой предусматривает что проезд по автобану по умолчанию - платный, а сама дорога не имеет съездов в населенные пункты, что позволяет быстрее и безопаснее по ней передвигаться. В 2020 году Кабмин утвердил максимальный размер платы за проезд по концессионному автобану: для легковых автомобилей установили тариф 0,023 евро/км, а для грузовиков до 12 т и автомобилей – 0,045 евро/км.