В Украине может появиться первая концессионная дорога Краковец – Броды – Ровно. Правда конкретных сроков ее появления еще даже не озвучено.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что разговоры относительно строительства первого в Украине концессионного автобана продолжаются.

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"Строительство концессионного автобана – один из самых ожидаемых проектов для страны. Провели совещание по строительству автомобильной дороги Краковец – Броды – Ровно", – написал премьер-министр в своем телеграм канале.

"Отсутствие концессионных дорог в течение 30 лет – это "экономическое преступление" против государства Украина. "Краковец – Броды – Ровно" должен стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог", – добавил чиновник.